Вадим Карасев

«Ъ»: ассортимент импортного алкоголя в России сократится на 40-50% в ближайшие месяцы

Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя в федеральных сетях на 40-50 процентов в ближайшие три месяца. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным издания, ассортимент импортного алкоголя крупных ритейлеров за июнь-август уже сократился на 40-95 процентов год к году. Кроме того, импорт данной продукции за этот период снизился на 60-100 процентов. В АКОРТ уточнили, что полностью прекратились поставки игристых вин региона Шампань, импорт виски упал на 70 процентов, а французского коньяка и импортного пива — на 60.

В результате по итогам первых шести месяцев 2022 года ввоз всех крепких напитков сократился почти на 35 процентов. При этом отмечается, что часть отгрузок спиртного была запрещена в рамках санкций Запада против России. Некоторые компании сами остановили поставки или ушли с рынка.

По мнению председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, оптимальным способом пополнения ассортиментов в преддверии зимних праздников может стать параллельный импорт ушедших алкогольных брендов. С другой стороны, гендиректор алкогольного дистрибутора АСТ Леонид Рафаилов выразил мнение, что некоторые глобальные компании могут возобновить поставки, а разрешение их брендов к параллельному импорту станет препятствием.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров призвал власти скорее определиться с параллельным импортом алкоголя. По его словам, решение о включении алкогольной продукции в перечень товаров для «серого» импорта необходимо принять до конца сентября. Параллельный, или серый, импорт подразумевает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя. Например, при посредничестве третьих компаний.