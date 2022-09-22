Российский хоккеист Дорофеев рассказал об отличиях жизни в США и РФ
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Российский хоккеист Дорофеев рассказал об отличиях жизни в США и РФ

Российский хоккеист Дорофеев рассказал об отличиях жизни в США и РФ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги "Хендерсон Силвер Найтс" Павел Дорофеев сравнил жизнь в Соединенных Штатах и на родине, пишет "Рейтинг Букмекеров".

"Главное впечатление — дорогая жизнь. В целом все дороже, чем в России. <...> Там такой менталитет: могут поздороваться и узнать, как дела. Но не думаю, что прохожий будет действительно интересоваться твоими делами".

Спортсмен подчеркнул, что роста инфляции в США не заметил, разве что цены на бензин выросли.


Хоккеист переехал в США в пролом году, дебютировал в НХЛ за клуб "Вегас Голден Найтс" 13 октября 2021 года, затем был отправлен в АХЛ. На его счету серебро молодежного чемпионата мира-2020.

Ранее вратарь московского хоккейного клуба "Динамо" Илья Коновалов рассказал о своих впечатлениях от выступлений за "Бейкерсфилд" в Американской хоккейной лиге.

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По материалам: uposters.ru

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