Российского вице-губернатора мобилизовали в район СВО
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Российского вице-губернатора мобилизовали в район СВО

Российского вице-губернатора мобилизовали в район СВОНа Камчатке вице-губернатор Миронов оказался в числе мобилизованных в зону спецоперации

В Камчатском крае 42-летний вице-губернатор Сергей Миронов оказался в числе призванных в ряды Вооруженных сил в рамках объявленной частичной мобилизации. Об этом сообщает местное издание «Кам 24».

Он уже получил повестку и начал подготовку к военным сборам для отправки в зону специальной операции на Украине.

По данным издания, Миронов «с гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством, поскольку считает себя патриотом России».

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин сообщил о намерении уйти на фронт. Он пояснил, что неоднократно подавал заявление на мобилизацию.

До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обсудить мобилизацию депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, имеющих нужные специальности и навыки. Кроме того, он распорядился изучить, кто в Госдуме может быть «востребован» в период частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация не коснется студентов, а также тех, кто сейчас служит по призыву. Всего, по подсчетам ведомства, будут призваны 300 тысяч резервистов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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