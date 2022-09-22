Сделал вазэктомию после рождения детей от официантки, футболистки и инженера. Связи Роналдо

Двукратный чемпион мира вошел в список ста лучших футболистов по версии World Soccer, однако карьеру завершил относительно рано, в 34 года. С 90-х Роналдо мучили боли в колене, а в последующие годы многочисленные травмы стали главной связанной с ним темой для СМИ.

В 2002-м Роналдо попытался избавиться от надоевшего инфоповода оригинальным способом: побрил голову, оставив пучок коротких волос на передней стороне головы. Однако травмы продолжали сыпаться на футболиста одна за другой, что, впрочем, не мешало ему стать лучшим игроком десятилетия.

За удивительную технику центральный нападающий получил на родине прозвище Феномен, ну а в мировой прессе его окрестили Зубастиком. При этом люди, далекие от футбола, нередко путают спортсмена с его португальским коллегой Криштиану Роналду — красавцем, в свое время завоевавшим Ирину Шейк. И хотя бразилец россиянку не покорял, в списке его возлюбленных тоже нашлось место моделям. 22 сентября Роналдо исполняется 46, и мы рассказываем о его достижениях в карьере и личной жизни.

Ярче, чем Пеле

На самом деле Роналдо Луис Назариу де Лима появился на свет 18 сентября, однако родители зарегистрировали его только спустя четыре дня, вот и вышло, что по документам отмечать свой праздник спортсмен должен сегодня. Семья жила в бедном пригороде Рио-де-Жанейро, но Роналдо, которого в то время домашние звали Дададо из-за забавного произношения младшего братишки, с восьми лет знал, что прославится: именно тогда ему подарили первый мяч.

В 12 мальчик уже играл за клуб «Валкейре», а затем за «Сан-Кристован». Вскоре подростка заметили футбольные агенты, и в 1993-м он попал в первую профессиональную команду, «Крузейро». За год юноша забил 57 голов, обратив на себя внимание всего европейского сообщества.

После восьмого класса парню пришлось бросить школу: спорт отнимал все его время. Зато в 17 Роналдо блестяще дебютировал в национальной сборной, даже сам Пеле признавался, что его первый матч не был столь ярок. Юного чемпиона мира мечтали заполучить многие команды: голландский «Эйндховен» заплатил за переход семь миллионов долларов, «Барса» раскошелилась на 13, ну а «Интер» переманил нападающего за рекордные 20,5 миллионов.

Всюду спортсмен становился лучшим бомбардиром, за что получил контракт с «Найк». В 1997-м и Роналдо получил «Золотой мяч», хотя еще за год до этого столкнулся с серьезной проблемой: болями в колене. Физиотерапия помогла, так что нападающий смог добиться звания лучшего полевого футболиста чемпионата мира 1998-го.

В следующем сезоне все началось хорошо, но футболисту все же понадобилась операция на мениске. Вскоре он неудачно упал на поле, сломав ногу, поэтому потребовалось новое хирургическое вмешательство. Восстановление заняло год, так что права участвовать в следующем чемпионате мира Роналдо пришлось добиваться огромным трудом.

В итоге он стал лучшим бомбардиром чемпионата 2002-го, после чего перешел в «Реал Мадрид», где показывал отличные результаты, если не считать моментов, когда он заболел гриппом и получил очередную травму. Неудачными оказались следующие два сезона, тем более что как раз тогда у футболиста начались проблемы с лишним весом.

Закат карьеры

Когда в команде сменился тренер, положение Роналдо в «Реал Мадриде» стало шатким. Из-за конфликта со строгим Фабио Капелло бомбардир перешел в «Милан», где играл с переменным успехом — опять-таки из-за старых и новых травм. Когда 30-летний игрок разорвал связки левого колена в матче против «Ливорно», то вполне мог бы завершить карьеру. Однако нападающий решил бороться, так что в 2009-м заключил контракт с «Коринтиансом».

Роналдо радовал болельщиков своей игрой до 7 июня 2011-го: именно тогда состоялся прощальный матч Зубастика за сборную Бразилии. Как признавался футболист, головой он хотел бы продолжить карьеру, но тело отказывается.

Оставив поле, футболист открыл собственное агентское бюро, первым клиентом которого стал его поклонник Неймар. Вскоре Зубастик возглавил оргкомитет по подготовке Бразилии к проведению чемпионата мира 2014-го. Символично, что когда в полуфинале рекорд бразильца побил Мирослав Клозе, комментатором был сам Роналдо.

В 2018-м Зубастик купил 51% акций «Реал Вальядолид», став владельцем и президентом команды. Ну а в прошлом году сентиментальный бразилец приобрел за 70 миллионов долларов 90% акций «Крузейро» — своего первого клуба.

Актрисы и модели

С юности за бразильцем закрепился не только статус феноменального игрока, но и ловеласа. Кажется, Роналдо был рад подтвердить сплетни: говорил прессе, что в течение шести лет перед каждым матчем занимался сексом по два часа.

В списках его любовных побед числилась Анна Курникова: как-то раз папарацци запечатлели обнимающихся спортсменов в Париже. Был то дружеский порыв, мимолетная интрижка или же вполне серьезный роман, осталось загадкой. Как и причины разрыва Роналдо с подружкой менеджера Франка Арнесена — по слухам, скандал поднялся страшный.

Все изменилось, когда футболист встретил Сюзанну Вернер. Вместе с актрисой спортсмен снялся в «мыльной опере», но главное — поселился в Милане. Влюбленные были неразлучны, и когда футболисту пришлось поехать на чемпионат мира 1998-го, он часами просиживал перед компьютером, болтая с Сюзанной по видеосвязи. Похоже, такого общения Вернер не хватило, ведь она открыто флиртовала с репортером Педро Бьялом в отсутствие избранника. Вскоре пара распалась, и почти никто не сомневался, что на почве ревности.

Одиноким наш герой пробыл недолго. Он увидел по телевизору футболистку Милену Домингес и так поразился ее игре, что решил познакомиться с коллегой лично. В апреле 1999-го отношения вылились в довольно скромную свадьбу в Рио: бомбардир потратил на торжество всего восемь тысяч евро. Ровно через год у супругов родился сын Роналд, и звездный папа погрузился в семейные хлопоты.

Правда, ненадолго, ведь Роналдо вернулся на поле. Это и подточило отношения супругов: Милена не могла переехать из Италии в Испанию, где тогда играл ее муж, а одной с малышом ей было безумно одиноко. Возможно, раздражало Домингес и прозвище, которое ей дала пресса — Роналдинья…

В любом случае, в 2001-м Роналдо уже вовсю твердил о разводе, а в 2003-м осуществил задуманное и пустился во все тяжкие: западные СМИ то и дело писали о его интрижках с порноактрисами и легкомысленными молодыми моделями. Остепениться футболист захотел лишь в 2005-м, когда влюбился в телеведущую Даниелу Сикарелли.

На этот раз на свадьбу Роналдо раскошелился на 900 тысяч долларов: торжество прогремело в замке Шантийи под Парижем. Кроме того, влюбленный Зубастик сделал в честь избранницы татуировку на запястье, чего не совершал ранее ради других девушек. К сожалению, красивая сказка закончилась через 86 дней после церемонии — у актрисы и модели случился выкидыш, и пережить эту драму супруги не сумели.

Справиться с депрессией Роналдо помогла приехавшая к нему мама, а еще… новые романы. Так, футболиста замечали в компании итальянской порноактрисы Аксен, а затем с моделью Райкой Оливейра.

Скандал

В 2006-м бразильского донжуана охомутала Мария Беатрис Антони, ранее работавшая инженером. В 2008-м жена подарила футболисту дочку Марию Софию, а еще через два года на свет появилась малышка Мария Алиса. Семейную идиллию испортил скандал, разгоревшийся в декабре 2010-го: официантка Мишель, с которой спортсмен переспал в Токио в 2004-м, сумела доказать через суд, что ее сын Александр — от Роналдо. Вскоре после шумихи бомбардир признался, что сделал вазэктомию. «Мой сын стал частью моей жизни, и наша семья стала еще больше. Но теперь уже достаточно, я решил закрыть «фабрику», — комментировал нападающий.

Повлиял громкий скандал, или же слухи об изменах Роналдо были истиной, но в 2012-м супруги развелись. Футболист продолжает общаться со всеми своими детьми, да и о сердечных делах не забывает: в последние пару лет завершивший карьеру спортсмен встречается с моделью Селиной Локс.

Весной 2021-го Локс взбудоражила публику сообщением о своей беременности, ведь с учетом вазэктомии это маловероятно. Объяснение нашлось: бразилец обмолвился о том, что заморозил свои сперматозоиды… Правда, сообщений о родах так и не прозвучало, а значит, то ли блондинка перенесла выкидыш, то ли никакого ребенка не существовало. В любом случае, влюбленные по-прежнему вместе, о чем свидетельствуют августовские снимки пары с отдыха в Испании. Быть может, Роналдо решится на новый брак?