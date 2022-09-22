Сентябрьское обновление Xbox уже доступно: список изменений

Вадим Карасев





Сегодня Microsoft объявила о выпуске сентябрьского обновления экосистемы Xbox. Это не только апдейт для игровых консолей Xbox One и Xbox Series X | S, но и обновления для других продуктов в экосистеме: мобильное приложение, геймпады, Xbox на PC. Основные изменения, которые несет в себя сентябрьское обновление Xbox.

Настройка цвета кнопки Xbox в геймпаде Xbox Elite Series 2. Игроки смогут выбрать цвет кнопки в приложении «Аксессуары Xbox» из широкой палитры цветов.





Обновление библиотеки игр на Xbox One и Xbox Series X | S. В полной библиотеке теперь отображаются все игры, которыми вы владеете, плюс игры, которые доступны по всевозможным подпискам. Между ними можно переключаться при помощи вкладок, плюс добавили поиск.





Выбор места для хранения игр и приложений. Игроки теперь могут в настройках указать, куда по умолчанию устанавливать игры оптимизированные для Xbox Series X | S, по совместимости и приложения.





Быстрый доступ к скриншотам в Xbox Game Bar на PC. Теперь можно из Xbox Game Bar скопировать ссылку на скриншот.





Подавление шума в групповом чате на Xbox One и PC. В прошлом месяце эту функцию реализовали для Xbox Series X | S.



