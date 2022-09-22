Шахназаров: «Макс Барских переименовался. Он думает, в Америке будет торговать жопой»
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Шахназаров: «Макс Барских переименовался. Он думает, в Америке будет торговать жопой»

Шахназаров: «Макс Барских переименовался. Он думает, в Америке будет торговать жопой»

Недавно певец сообщил в соцсетях о смене псевдонима на Mick Sunday. Под этим никнеймом артист планирует выпускать песни на английском языке. Журналист считает, что вокалист таким образом хочет найти новых слушателей.


Исполнитель хита «Туманы» взял новое имя — Mick Sunday. Таким образом певец решил открыть другую страницу творчества. Артист признался, что отныне под этим псевдонимом будет выпускать англоязычные композиции, чтобы говорить через них со всем миром. Также Макс объяснил почему решил зваться Sunday — слово обозначает день недели.

«Воскресенье всегда было и есть моим любимым днем недели. Большинство песен было написано в этот седьмой день. Это лучшее время, чтобы зарядиться энергией на всю предстоящую неделю. День спокойствия и вдохновения. Но имейте в виду, Макс Барских никуда не денется, как многие думали. Я продолжу петь под этим брендом свои лучшие хиты и новые песни. А Mick Sunday представит английскую музыку. Это мое нове творческое пространство и вдохновение», — прокомментировал 32-летний вокалист.

Михаил Шахназаров не обошел эту новость стороной. Журналист уверен, что артист переименовался, чтобы расширить аудиторию в США. Кроме того, он намекнул, что в свете последних событий Барских перестал пользоваться былой популярностью, и на его концерты нет спроса.

«Макс Барских переименовался. Он теперь Mick Sunday. Он думает в Америке будет торговать жопой. Макс Барских — псевдоним его. Сам он Микола Бортник. Теперь смотрите, что но пишет: «Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане». Билеты не продались в Баку. Я просто у ребят узнал. Сказали, никаких билетов в Баку он продать не смог. Поэтому вот такая вот ситуация» — пояснил автор канала «Шах и мат» на You-tube.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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