Собчак ответила на слухи об эмиграции в Израиль

Вадим Карасев

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции в Израиль

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опровергла информацию о своей эмиграции в Израиль. В опубликованной в Telegram-канале записи она посетовала на то, что слишком часто вынуждена давать комментарии на эту тему — примерно раз в два месяца.

«Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки», — ответила на слухи журналистка.

В конце поста она задала вопрос, который адресовала представителю МИД России Марии Захаровой: «Сложно поверить, что люди, которых вы не любите, не соответствуют вашим ожиданиям?»

Пост Собчак стал ответом на более раннее сообщение в Telegram-канале Захаровой. Дипломат репостнула новость о том, что Собчак якобы в компании известных друзей была замечена в посольстве Израиля в Москве. Репост Захарова сопроводила цитатой из обращения президента России Владимира Путина к нации о противниках страны, которые «"шакалят" у иностранных посольств, иностранных дипломатических представительств, рассчитывают на поддержку иностранных фондов и правительств».

Ранее о своем желании эмигрировать из России в интервью Собчак рассказал известный российский блогер и стример Юрий Хованский. При этом в качестве нового места жительства он хотел бы выбрать Сербию.