Сообщение о массовых повестках врачам в Москве оказалось недостоверным
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Сообщение о массовых повестках врачам в Москве оказалось недостоверным

Сообщение о массовых повестках врачам в Москве оказалось недостовернымИнформация о массовых повестках врачам в Москве из-за мобилизации не подтвердилась

Сообщение о том, что врачи в Москве начали массово получать повестки после объявления в России частичной мобилизации, оказалось недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в Telegram-каналах и соцсетях 21 сентября. Один из первых постов разместил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В публикации утверждалось, что после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, московским медикам начали массово приходить повестки из военкоматов для вручения мобилизационного предписания. К посту была прикреплена фотография одной из таких повесток. В документе от адресата требовали явиться в Военный комиссариат Кузьминского района Юго-Восточного административного округа Москвы по адресу улица Зеленодольская, дом 6.

При этом никаких данных о том, кому и когда был вручен данный документ, в публикации не приводится.

В действительности на снимке запечатлено стандартное мобилизационное предписание, которое не является так называемой «призывной» повесткой. Подобные документы выдаются гражданам, зачисленным в запас, и выпускникам военных кафедр, а также при постановке на учет по месту жительства. Главной целью предписания является сбор обновленных данных о числящихся в запасе гражданах, которые необходимы для повышения эффективности работы военкоматов в любое время. Также оно необходимо, чтобы уведомить гражданина о том, что он может призываться в Вооруженные силы в случае, если это понадобится. При этом с мероприятиями по объявленной в стране частичной мобилизации подобные документы не связаны.

При этом в Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны России в беседе с «Новыми Известиями» заявили, что не знают о якобы уже начавшейся массовой мобилизации врачей. В военкоматах Кунцевского, Перовского и Преображенского районов Москвы информацией о мобилизации медработников также не располагают.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ. В то же время она начала распространяться в ряде Telegram-каналов, а также в пабликах (здесь, здесь и здесь) и на личных страницах (здесь и здесь) пользователей соцсетей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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