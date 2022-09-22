США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина
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США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина

США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений ПутинаПентагон: слова Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность США поддерживать Киев

Заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии не повлияли на готовность Министерства обороны США работать со своими союзниками и партнерами в деле оказания поддержки Киеву, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Об этом сообщает ТАСС.

Так Райдер прокомментировал слова Путина о том, что Москва намерена использовать все имеющиеся в распоряжении страны средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

«Что касается заявлений из России, то они не повлияли на обязательства министерства [обороны США] продолжать тесное сотрудничество с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в ходе борьбы за защиту страны», — сказал Райдер.

21 сентября российский президент Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Кроме того, Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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