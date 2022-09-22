Стало известно о погружении Германии в худший за 73 года экономический шок
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Стало известно о погружении Германии в худший за 73 года экономический шок

Стало известно о погружении Германии в худший за 73 года экономический шокThe Telegraph: немецкая экономика погружается в худший за 73 года шок

Экономика Германии погружается в худший за 73 года шок. Об этом пишет газета The Telegraph.

Это связано с взлетевшими ценами на газ, заявили авторы материала. В издании рассказали, что оплата счетов за электроэнергию для предприятий повысилась на 139 процентов. Резкий рост инфляции создает угрозу немецкой экономике, которая на сегодняшний день уже может находиться в рецессии, говорится в публикации.

В статье также отмечается увеличение цен на продукты в супермаркетах. Так, стоимость сливочного масла выросла на три четверти, а растительные масла подорожали наполовину, приводит пример издание.

В сентябре Центробанк Германии спрогнозировал ощутимое снижение уровня экономической активности в стране грядущей зимой. Риск усугубления экономической ситуации вызван сокращением поставок газа из России. По данным ЦБ, существует высокая вероятность сокращения немецкой экономики, даже при условии отсутствия прямого нормирования газа.

Ранее стало известно, что признаки рецессии в Германии становятся все более очевидными. Об этом свидетельствуют данные отчета Бундесбанка, согласно которым, снижение поставок энергоносителей провоцирует увеличение цен и усиливает неопределенность в стране.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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