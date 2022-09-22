Странные привычки людей, которые мало кому понравятся (14 фото)
Сегодня, 05:00 Вадим Карасев
Вряд ли кто-то из нас может назвать себя идеальным человеком. Да и в целом, "идеал" - понятие относительное и весьма скучное. Поэтому надо принимать и любить недостатки друг друга, ведь они делают такими, какие мы есть. Правда, у некоторых товарищей бывают такие привычки, вытерпеть которые будет крайне проблематично.
Моей жене почему-то не нравится, как я ем чипсы
Моя мама всегда откусывает кусочек от еды и оставляет её потом дальше гнить. Всё идёт в мусорное ведро.
Против системы
Бедный хлеб
Больно смотреть на то, как мой друг ест своё буррито
Ну кто так книги ставит
Инфаркт итальянца
Подставки? Где? Не вижу!
Жена пытается меня убедить, что это нормально
Некоторые людей бесит, когда так заворачивают книгу. А как читаете вы?
Пакеты удобней посуды
Защитная пленка - это дар, который нельзя срывать
Кроссовки - не тапочки!
Потом уберу
Моей жене почему-то не нравится, как я ем чипсы
Моя мама всегда откусывает кусочек от еды и оставляет её потом дальше гнить. Всё идёт в мусорное ведро.
Против системы
Бедный хлеб
Больно смотреть на то, как мой друг ест своё буррито
Ну кто так книги ставит
Инфаркт итальянца
Подставки? Где? Не вижу!
Жена пытается меня убедить, что это нормально
Некоторые людей бесит, когда так заворачивают книгу. А как читаете вы?
Пакеты удобней посуды
Защитная пленка - это дар, который нельзя срывать
Кроссовки - не тапочки!
Потом уберу
По материалам: триникси