Странные привычки людей, которые мало кому понравятся (14 фото)

Вадим Карасев

Вряд ли кто-то из нас может назвать себя идеальным человеком. Да и в целом, "идеал" - понятие относительное и весьма скучное. Поэтому надо принимать и любить недостатки друг друга, ведь они делают такими, какие мы есть. Правда, у некоторых товарищей бывают такие привычки, вытерпеть которые будет крайне проблематично.Моей жене почему-то не нравится, как я ем чипсыМоя мама всегда откусывает кусочек от еды и оставляет её потом дальше гнить. Всё идёт в мусорное ведро.Против системыБедный хлебБольно смотреть на то, как мой друг ест своё бурритоНу кто так книги ставитИнфаркт итальянцаПодставки? Где? Не вижу!Жена пытается меня убедить, что это нормальноНекоторые людей бесит, когда так заворачивают книгу. А как читаете вы?Пакеты удобней посудыЗащитная пленка - это дар, который нельзя срыватьКроссовки - не тапочки!Потом уберу