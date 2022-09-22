Странные привычки людей, которые мало кому понравятся (14 фото)
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Странные привычки людей, которые мало кому понравятся (14 фото)

Моей жене почему-то не нравится, как я ем чипсыВряд ли кто-то из нас может назвать себя идеальным человеком. Да и в целом, "идеал" - понятие относительное и весьма скучное. Поэтому надо принимать и любить недостатки друг друга, ведь они делают такими, какие мы есть. Правда, у некоторых товарищей бывают такие привычки, вытерпеть которые будет крайне проблематично.

Моей жене почему-то не нравится, как я ем чипсы


Моя мама всегда откусывает кусочек от еды и оставляет её потом дальше гнить. Всё идёт в мусорное ведро.

Почееему?Моя мама всегда откусывает кусочек от еды и оставляет её потом дальше гнить. Всё идёт в мусорное ведро.
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По материалам: триникси

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