Сын Леры Кудрявцевой готов встать на защиту родины
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Сын Леры Кудрявцевой готов встать на защиту родины

Сын Леры Кудрявцевой готов встать на защиту родины
Ведущая Лера Кудрявцева боится за своего сына. Телеведущая в своем телеграме поделилась своими чувствами после объявления в России частичной мобилизации.
Ведущая не стала скрывать, что потрясена этой новостью и сильно переживает. По словам Кудрявцевой, в начале пандемии она заявила, что ее теперь больше нечем удивить. Так вот теперь знаменитость поняла, что те выводы были слишком поспешными. Она поклялась, что теперь никогда не станет говорить таких слов. Вместе с тем ее 32-летний сын Жан Ленюк отреагировал на мобилизацию вполне спокойно. Лера Кудрявцева показала переписку с ним. Наследник знаменитости на вопрос матери, что он думает по этому поводу хладнокровно отвечает: «А что тут думать? Надо так надо».
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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