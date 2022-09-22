Сын Олега Газманова собрался на фронт
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Олега Газманова собрался на фронт

Сын Олега Газманова собрался на фронт
Сын певца Олега Газманова, Родион возможно возьмется за оружие. Молодой человек поддержал в социальных сетях ребят, которых призвали по частичной мобилизации. Певец намекнул, что он, возможно, тоже отправится в ту сторону.
«Нашим ребятам на передовой сил и удачи. Возможно, скоро увидимся. Я верю в свою страну и в большинство живущих здесь людей», — написал Газманов. При этом Газманов подчеркнул, что сейчас очень важно сохранять спокойствие и не паниковать. Певец попросил своих поклонников «не сбивать себя с пути».
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперт НОМ разъяснила проведение референдумов о присоединении к России
Эксперт НОМ разъяснила проведение референдумов о присоединении к
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Умер актер Ходоровски
Умер актер Ходоровски
США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина
США оценили готовность поддерживать Украину после заявлений Путина
Традиции поминального обеда: почему нельзя поминать усопших алкоголем
Традиции поминального обеда: почему нельзя поминать усопших алкоголем
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series X в стиле Deathloop
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series X в стиле Deathloop
Новая жена Павла Прилучного может оказаться на месте бывшей
Новая жена Павла Прилучного может оказаться на месте бывшей
Миро назвала причину, по которой Павел Прилучный расстался с Муцениеце
Миро назвала причину, по которой Павел Прилучный расстался с Муцениеце
Лена Катина так и не смогла простить Юлию Волкову, уверена психолог
Лена Катина так и не смогла простить Юлию Волкову, уверена психолог
Сын Олега Газманова собрался на фронт
Сын Олега Газманова собрался на фронт
Погибшая в боях за освобождение Донбасса полковник Качура в интервью Барановской предрекла свою смерть
Погибшая в боях за освобождение Донбасса полковник Качура в интервью
Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах
Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах

Топ на сегодня

Красивые поздравления с Днем пожилых людей 2022
Красивые поздравления с Днем пожилых людей 2022
МВД опровергло сообщения об указе о направлении в военкоматы мужчин за рулем
МВД опровергло сообщения об указе о направлении в военкоматы мужчин
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в
В Германии заявили об отсутствии понимания стратегии Путина
В Германии заявили об отсутствии понимания стратегии Путина
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась сержантом спецназа
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась

Еще по теме

Внешний вид Олега Газманова поразил поклонников, такого от певца не ожидали
Родион Газманов напугал поклонников фотографией под капельницей
Олега Газманова едва не убила молния
Олега Газманова объявят в международный розыск