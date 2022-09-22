Татьяна Лазарева не боится остаться без денег

Артистка Татьяна Лазарева высказалась о своей дальнейшей судьбе. Когда-то артистка вместе с супругом Михаилом Шацем были востребованными в России звездами. После череды скандальных выступлений многие отказались сотрудничать с ними. Несколько месяцев назад Татьяна перебралась в Испанию, где ее творчество не пользуется успехом, однако юмористка не падает духом и с оптимизмом смотрит в будущее. *Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.В прошлом Лазарева и Шац вели программы на ТВ, снимались в кино, гастролировали с концертами, вели корпоративы. Супруги ни в чем не нуждались и пожинали плоды успехи. Дети звезд получили образование в престижных вузах. Некоторое время спустя после участия в скандальных акциях многие разорвали с артистами контракты. А в марте экс-участница «О.С.П.-студии» окончательно переехала в Испанию, где последние 15 лет снимает виллу. А Михаил Шац обосновался в Израиле, где пробует себя в жанре стендап. «Я совершенно не боюсь остаться без денег. Дети, слава богу, уже выросли. Я свои 500 евро в месяц всегда буду зарабатывать», — заявила 56-летняя звезда. Несмотря на шквал хейта, который обрушился на юмористку из-за антироссийской позиции и громких высказываний, она не обращает внимания на критику. Лазарева принимает любую точку зрения, но вместе с тем не отказывается от своих принципов, которых придерживается в жизни. «У меня есть некоторые особенности, у которых нету у многих. У меня отец слепой, инвалид. Я с детства жила с ним и это меня учило толерантности. Я поэтому прекрасно общаюсь с инвалидами, совершенно нормально шучу с колясочниками. Это такой же человек, с такими же способностями как у меня. А у меня тоже способности не безграничные, просто они по-разному проявляются», — рассуждает артистка в интервью в You-tube- каналу «Нормальные люди».