Тимоти Шаламе снялся в фотосессии для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке этого журнала
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Тимоти Шаламе снялся в фотосессии для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке этого журнала

Тимоти Шаламе снялся в фотосессии для британского Vogue. Он стал первым мужчиной на обложке этого журнала

Впервые за 106-летнюю историю британского Vogue на обложке издания появился мужчина (все эти годы журнал относился к сугубо женскому пространству). Им стал популярный актёр Тимоти Шаломе, известный нам по ролям в фильмах «Интерстеллар», «Зови меня своим именем» и «Дюна». Знаменитость позировала в разных брендовых нарядах для главной страницы и разворотов издания. Для одного из образов актёру даже пришлось покрасить волосы в розовый цвет. Получившиеся снимки, которые несколько дней назад уже разместили в Инстаграме* Vogue, вызвали бурю обсуждений. Читателям журнала и поклонникам актёра пришёлся по вкусу столь необычный эксперимент.

Эдвард Эннинфул (главред британского издания), рассказал, что ранее он был категорически против размещения мужчин на обложках. Однако, пригласив Тимоти на съёмку, он понял, что это было ошибкой. Главред отдал должное смелости актёра, который напрочь разрушает стереотипы о мужской красоте и мужественности.

Американский актер Тимоти Шаламе стал лицом октябрьского выпуска британского журнала Vogue


Попадание Шаламе на обложку одного из самых модных журналов — настоящее событие, заслуживающее внимания. Однако стоит понимать, что актёр там оказался не просто так. Тимоти отличается индивидуальным стилем и постоянно раздвигает привычные границы, связанные с мужским гардеробом. Он смело отказывается от традиционных смокингов, строгой одежды, отдавая предпочтение блестящим костюмам и комбинезонам с открытой спиной. Да-да, именно в таком он появился на Венецианском кинофестивале, который прошёл в этому году. Посмотреть на образ актёра и другие наряды с мероприятия можно тут.

Смелые образы для фотосессии Тимоти создавал известный модный фотограф Стивен Мейзел

Vogue отметили невероятное чувство стиля Шаламе, способное вдохновлять как женщин, так и мужчин


Любопытно, что в 2020 году печатную обложку американского Vogue украсил Гарри Стайлс. Исполнитель предстал на ней в достаточно эксцентричном образе, который включал длинное платье и классический пиджак.

На фотографиях Тимоти позирует в кожаных вещах от брендов Gucci, Miu Miu, Rick Owens, Mugler

Для издания актёр дал интервью, в рамках которого поведал о своих подростковых мечтах, моде и взрослой жизни

В нём Шаламе также рассказал, что обожает свою работу и не жалеет, что последовал детской мечте и стал актёром

В прошлом году Тимоти тал героем октябрьского номера китайского Vogue +


В ближайшее время Тимоти Шаламе порадует нас своим участием в новых фильмах. Вскоре на экранах появятся «Вилли Вонка», «Дюна 2″(оба фильма выйдут в 2023 году), «Энтергалактик», «Целиком и полностью».

Ранее мы любовались эксцентричными снимками Николь Кидман, снявшейся для журнала Perfect Magazine. Предлагаем вам взглянуть на них ещё раз и вновь восхититься великолепной физической формой 55-летней актрисы.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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