Традиции поминального обеда: почему нельзя поминать усопших алкоголем

Давняя традиция устраивать поминки усопшим предполагает соблюдение строгих правил и ритуалов, но, к сожалению, люди не всегда их придерживаются. Некоторые правила уже претерпевают существенные изменения и воспринимаются как норма. К таким относится, например, обычай поминать усопшего алкогольными напитками. Сейчас просто трудно представить поминальную трапезу без водки на столе, которая стала признаком хорошего тона. Но в христианской традиции поминовения это считается большим грехом.

Когда появилась традиция поминать усопшего алкоголем





Часто приходится слышать, что эта традиция всегда существовала на Руси, и наши далекие предки поминали усопших, ставя на стол спиртные напитки. Но это совсем не так. В дореволюционной России такая традиция не имела места.

С православной точки зрения употребление алкоголя всегда приравнивалось к беснованию, поэтому было недопустимо на поминках. Считалось, что это приносит страдания душе умершего и оскверняет память о нем.

А поскольку наши предки были людьми глубоко верующими, они старались строго придерживаться церковных канонов.

Также было недопустимо поливать водкой могилу, как это делают иногда во время поминок на кладбище. Обычай ставить для покойного на столе стакан с водкой, накрытый хлебом, также относится к греховным и может быть опасным для его души.

Традиция поминать алкогольными напитками появилась в советское время, когда люди перестали верить в бога, молиться и соблюдать церковные обряды. Вот тогда на поминальных столах стал появляться алкоголь, и вскоре это стало повсеместным явлением, которое современная церковь не одобряет.

Как правильно проводить поминальный обед





Церковью установлены определенные дни для поминания усопших. Самые первые поминки проводятся на третий день после ухода человека в мир иной, следующие — на девятый день, затем — на сороковой. После этого принято поминать усопшего человека раз в год, в день его кончины.

В православной традиции поминки имеют цель помолиться о душе умершего, вспомнить о нем добрым словом. Перед тем как сесть за поминальный стол, нужно провести панихиду, прочитать молитву «Отче наш», затем на протяжении обеда можно вести благочестивый разговор, вспоминая усопшего. Недопустимо во время обеда шутить, смеяться, говорить на отвлеченные темы.

Блюда на поминальном столе должны быть постными, в соответствии с православными традициями. Обязательно должна присутствовать кутья — сладкая рисовая каша с изюмом и медом. Но главное, каждый должен осознавать, что смысл поминок — не в еде и питье, а в том, чтобы отдать дань памяти покойному, помолиться за его душу. Алкоголь не имеет ничего общего с этими традициями.