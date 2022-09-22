Ученикам одной из школ США разрешают делать прикольные фото для пропусков, и вот что из этого получается

Ученики средней школы Северного Фармингтона уже неоднократно привлекали внимание местных СМИ. Всё дело в том, что руководство этого заведения с большой охотой разрешает учащимся креативно фотографироваться на школьные пропуски. Подросткам настолько сильно нравится эта традиция, что почти никто из них не упускает шанса проявить себя творчески перед сверстниками. Ученики используют максимум креатива, наряжаясь для фото любимыми персонажами фильмов, мультфильмов и игр. Некоторые ребята даже преображаются в знаменитостей и известных политиков. Подобный флешмоб проводится каждый год. Мы собрали для вас несколько примеров наиболее оригинальных пропусков за последнее время.

Королева прямо перед вами

Уилл Смит снова в деле

История необычной традиции началась с того, что несколько учащихся решили подойти к фотографированию на пропуск с фантазией. К удивлению шутников, администрация школы не стала настаивать на новых снимках. Вместо этого другим детям официально тоже разрешили делать себе оригинальные удостоверения.

А вот и Джонни

Святая Мария

Юный Леонардо Ди Каприо

Рейчел и бублик

Человек-паук

Школьники с удовольствием делятся в Твиттере получившимися образами. В социальной сети они активно обсуждают наиболее понравившиеся пропуски и делятся идеями костюмов на следующий год.

Макс из фильма «Очень странные дела»

Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе»

Повторили сцену из мультфильма «Рапунцель»

Милая и очаровательная Бритни Спирс

Великолепная Одри Хепбёрн

Дуайт Шрут из фильма «Офис»

Дарла из мультфильма «В поисках Немо»

Весёлая традиция на протяжении многих лет привлекала внимание местных и национальных средств массовой информации. Благодаря этому другие школы в США переняли её и успешно внедряют среди своих учеников.

Крёстная фея из мультфильма «Шрек»

Сваха из мультфильма «Мулан»

В образе Китнисс Эвердин

Глядя на эти замечательные и забавные фотографии, можно с уверенность сказать, что ребята справились с «домашним заданием» на отлично!