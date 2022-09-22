Утепляемся стильно: какая осенняя одежда молодит женщину
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Утепляемся стильно: какая осенняя одежда молодит женщину

Утепляемся стильно: какая осенняя одежда молодит женщину

Каждый сезон дарит нам чудесные возможности показать себя во всей красе, подчеркнуть свою женственность, достоинства фигуры. Это целое искусство, и если подходить к вопросу с умом и вдохновением, то можно получить удовольствие самой и очаровать всех вокруг. Сегодня узнаем, какая осенняя одежда молодит женщину и делает ее более привлекательной.

Какая осенняя одежда молодит женщину

Если ваши мысли заняты тем, чем бы таким разнообразить свой осенний гардероб, чтобы он придавал стиля и молодил вас, то следует обратить внимание на эти варианты.

Короткое пальто-пиджак


Удобная, стильная верхняя одежда. Она сделает вас более стройной, потому что всегда выглядит молодежно. Кроме того, с пальто-пиджаком можно носить практически любой низ: и джинсы, и брюки, и юбку.

Клетчатая рубашка


В последнее время клетчатые рубашки вновь завоевали сердца модниц. Благо, что в магазинах можно найти не только варианты из тонких тканей, но и довольно теплые. Рубашки-оверсайз позволяют утеплиться снизу, надев, к примеру, под них теплый свитер. Осенью это очень актуально. Но помимо комфорта, такая одежда реально молодит женщину. Замечали, как часто носят клетчатые рубашки юные леди?

Платье с геометрическим рисунком


Если у женщины есть необходимость скрыть проблемные места, то для теплых осенних деньков идеально подойдут платья с геометрией. Исключение составляют только полоски, как горизонтальные, так и вертикальные. Они уже не актуальны, а кроме того, могут прибавить лишние кило. «Правильная» же геометрия молодит и стройнит, заставляет глаз смотрящего «обмануться».

Длинный тренч


В 2022 году стоит присмотреться к удлиненным тренчам — они пригодятся в первой половине осени. В моде варианты коричневого и бежевого оттенков, обязательно двусторонние.

Худи


Любимая одежда многих девушек, но и женщинам постарше она тоже подойдет в осенний сезон. Подберите тот вариант, который будет вам к лицу, и смело надевайте худи на прогулку, в магазин, на встречу с друзьями.

 

 

# Общество Мода
По материалам: rsute

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