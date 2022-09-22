В Госдуме 22 сентября пройдет заседание комиссии по биолабораториям на Украине
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В Госдуме 22 сентября пройдет заседание комиссии по биолабораториям на Украине

В Госдуме 22 сентября пройдет заседание комиссии по биолабораториям на Украине

Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с созданием на территории Украины биологических лабораторий, курируемых США, проведет очередное заседание в Госдуме 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Ожидается, что в нем примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с открытием американскими специалистами биолабораторий на Украине, была создана по инициативе Госдумы 4 марта. В рамках деятельности комиссии сформировано четыре рабочие группы — по вопросам медицины, права, безопасности и информации.

В состав комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов. Ее сопредседателями стали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и замглавы Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее Косачев сообщал, что комиссия в том числе изучит информацию Минобороны РФ о возможной причастности Вашингтона к появлению коронавируса.

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По материалам: pnp.ru

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