В Госдуме 22 сентября пройдет заседание комиссии по биолабораториям на Украине

Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с созданием на территории Украины биологических лабораторий, курируемых США, проведет очередное заседание в Госдуме 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Ожидается, что в нем примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с открытием американскими специалистами биолабораторий на Украине, была создана по инициативе Госдумы 4 марта. В рамках деятельности комиссии сформировано четыре рабочие группы — по вопросам медицины, права, безопасности и информации.

В состав комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов. Ее сопредседателями стали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и замглавы Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее Косачев сообщал, что комиссия в том числе изучит информацию Минобороны РФ о возможной причастности Вашингтона к появлению коронавируса.