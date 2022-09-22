В Ярославле прощаются с Сергеем Пускепалисом. Репортаж
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В Ярославле прощаются с Сергеем Пускепалисом. Репортаж

В Ярославле прощаются с Сергеем Пускепалисом. Репортаж

Сергей Пускепалис погиб в аварии 20 сентября. Сегодня коллеги и знакомые актера собрались в театре имени Ф. Волкова, чтобы проводить его в последний путь. Церемония прощания продлится четыре часа. Артиста хоронят в закрытом гробу.


Прощание проходит в большом зрительном зале Первого русского театра — с 2019 года Сергей Пускепалис был художественным руководителем учреждения. Почтить память кинодеятеля пришли близкие, друзья, артисты-коллеги.

В 10:00 начнется гражданская панихида. На час дня запланировано отпевание в Казанском монастыре. Похоронят Сергея завтра, 23 сентября, в Железноводске Ставропольского края рядом с родителями.

Машина, которая должна была подарить жизнь, но принесла смерть. Последнее видео Сергея Пускепалиса

Пускепалис разбился в минувший вторник по дороге в Донбасс. Машина, в которой ехал актер, столкнулась с фурой, из-за чего вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Вместе с Сергеем погиб водитель Александр Синицын.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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