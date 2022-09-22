В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности
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В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности

В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности

В Курской области до 7 октября продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

После начала спецоперации на Украине в приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности. Его ввели в Курской, Белгородской, Брянской областях, а также в Севастополе и некоторых частях Крыма.

«В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток до 7 октября», — подчеркнул Старовойт.

Он также обратился к курянам с просьбой сохранять бдительность и сразу сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках. Ранее о продлении высокого уровня террористической опасности также сообщили в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что украинские силовики вновь обстреляли один из населенных пунктов Курской области — 20 сентября было обстреляно село Волфино Глушковского района, где зафиксировали не менее шести прилетов. Разрушений в результате обстрела нет, но была ранена одна из местных жительниц.

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По материалам: pnp.ru

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