Вадим Карасев

Минфин заложил в проект бюджета доходы от акциза на сладкие напитки

Министерство финансов РФ заложило в бюджет на 2023-2025 годы доходы от акциза на сладкие напитки. О том, что в России собрались ввести акциз на газировку, стало известно РИА Новости из проекта Основных направлений бюджетной и налоговой политики.

«Ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки», — говорится в проекте. Там также сообщается, что они пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

Также правительство ожидает дополнительных доходов от «повышения собираемости и улучшения администрирования» акциза на табак.

О том, что Минфин захотел ввести в России акциз на сладкие напитки, сообщалось также в апреле. Министерство планировало обсудить критерии отнесения тех или иных напитков к категории сахаросодержащих, в том числе заслушав представителей рынка.