В США заявили о незавидном выборе для Вашингтона
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В США заявили о незавидном выборе для Вашингтона

В США заявили о незавидном выборе для ВашингтонаThe American Conservative: полковник Макгрегор заявил о незавидном выборе для Вашингтона

По мере того, как на востоке Украины складываются благоприятные для Москвы условия и укрепляются позиции России в мире, Вашингтон остается с незавидным выбором дальнейших действий. О том, что ставится перед США, рассказал бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

По его словам, Вашингтон может либо признать успешную операцию по «снижению российской мощи» на Украине и начать сворачивать свои силы, либо рисковать региональной войной с Россией, которая охватит все европейские страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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