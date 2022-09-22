В США заявили о незавидном выборе для Вашингтона

Вадим Карасев

The American Conservative: полковник Макгрегор заявил о незавидном выборе для Вашингтона

По мере того, как на востоке Украины складываются благоприятные для Москвы условия и укрепляются позиции России в мире, Вашингтон остается с незавидным выбором дальнейших действий. О том, что ставится перед США, рассказал бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

По его словам, Вашингтон может либо признать успешную операцию по «снижению российской мощи» на Украине и начать сворачивать свои силы, либо рисковать региональной войной с Россией, которая охватит все европейские страны.