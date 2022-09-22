Валерия отменила гастроли и концерты по уважительной причине

Певица Валерия объяснила, почему пока не будет выступать с концертами. Певица Валерия приняла решение отменить свой гастрольный тур и предстоящие сольные выступления. Об этом она объявила на следующий день после того, как президент РФ подписал указ о частичной мобилизации. Исполнительница хита «Часики» заявила, что в нынешних обстоятельствах она считает концертную деятельность неуместной. «Со вчерашнего дня мы живём в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее и не буду пока их планировать на ближайшее время», — сказала Валерия.Она подчеркнула, что не собирается совсем уходить со сцены. «Безусловно, буду продолжать петь, но сольные концерты хочу отложить до лучших времен», — добавила артистка. Пока что ближайший концерт Валерии запланирован на апрель 2023 года. Она надеется, что к этому моменту в жизнь россиян вернутся радость и покой. «Прошу отнестись к моему решению с пониманием. Будут ещё в нашей с вами жизни праздники!» — пообещала певица. Напомним, что недавно муж Валерии устроился на новую работу. Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Продюсер рассказывает, что очень переживал перед первым съемочным днем. Хотя он давно является частью российского шоу-бизнеса, ему еще никогда не приходилось участвовать в ток-шоу в роли ведущего.