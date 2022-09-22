Владимир Пресняков рассказал, как лишился девственности
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Владимир Пресняков рассказал, как лишился девственности

Владимир Пресняков рассказал, как лишился девственности
Певец Владимир Пресняков с ужасом вспоминает свой первый сексуальный опыт. Артист откровенно рассказал о первой сексуальной близости, которая произошла в раннем возрасте. По словам певца, опыт был настолько неудачным, что он не может вспоминать о нем без смеха. Владимир Пресняков без стеснения поведал о первом сексе с женщиной. Причем забавную историю музыкант рассказал не кому-нибудь, а жене Наталье Подольской. «Я очень рано стал мужчиной. Мой опыт был очень жутким и сложным. И, конечно, я сделаю все, чтобы наши дети правильно вели себя в этом отношении. Тяжело было то, что в первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных», — признался артист в авторском шоу супруги «Ваша Наташа».
К слову, певец не боится говорить с сыновьями на откровенные темы. Например, с семилетним Артемием исполнитель изучает особенности строения мужского и женского организмов. А старшему сыну Никите Владимир и вовсе подсказывал, как правильно вступать в близость с противоположным полом. «Давал дельные советы, которые помогли ему повзрослеть, стать мужчиной. Советы пригодились. Могу похвастаться этим», — с гордостью заявил 54-летний Владимир. Подольская согласна с тем, что с детьми необходимо поднимать интимные вопросы. Сам же Пресняков не хочет, чтобы Артемий и Иван повторили его неудачный опыт.  
# Шоу-бизнес Пресняков Владимир
По материалам: z-aya

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