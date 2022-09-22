ВСУ открыли огонь из минометов по приграничному российскому селу
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ВСУ открыли огонь из минометов по приграничному российскому селу

ВСУ открыли огонь из минометов по приграничному российскому селуГубернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Елизаветовка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел приграничного села Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, украинские войска открыли огонь из минометов. Старовойт обещал сообщить подробности обстрела позже.

Ранее стало известно, что днем 22 сентября ВСУ сбросили на электроподстанцию Суджа в Курской области неустановленное взрывное устройство. По словам Старовойта, в результате бы выведен из строя трансформатор.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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