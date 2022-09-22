Загадочное ископаемое животное предложили считать моллюском

Вадим Карасев

Палеонтологи Саймон Конуэй-Моррис (Simon Conway Morris) из Кембриджского университета и Жан-Бернар Карон (Jean-Bernard Caron) из Королевского палеонтологического музея Онтарио и Университета Торонто опубликовали работу, в которой приводят доказательство того, что таинственный Typhloesus wellsi, живший в каменноугольном периоде, принадлежал к моллюскам.

Typhloesus wellsi имел веретенообразную форму и был длиной около девяти сантиметров. Ни позвоночника, ни панциря у него не было, зато был небольшой плавник на заднем конце тела. Внутренняя анатомия состоит из передней и средней кишки. Кишечник не имеет анального отверстия. Под средней кишкой находится дискообразный орган, условно называемый ферродиском; назначение этого органа неизвестно, однако в нем высокая концентрация железа.

Окаменевшие останки Typhloesus wellsi были найдены в известняковой формации в штате Монтана в 1960-х годах и описаны Конуэй-Моррисом в 1990 году. При изучении окаменелостей ученые тогда обратили внимание на характерные крошечные зубы. Такие зубы уже попадались палеонтологам, и для их обладателей уже придумали название — конодонты. Но ничего, кроме зубов, от конодонтов не оставалось, поэтому первоначально казалось, что Typhloesus wellsi — это и есть долгожданный ископаемый конодонт с сохранившимся телом. Но в 1990-х годах были обнаружены полные окаменевшие отпечатки конодонтов, и оказалось, что они выглядели вовсе не как Typhloesus wellsi, а были хордовыми животными, наиболее похожими внешне на нынешних миног. Пришлось признать, что зубы конодонтов представляют собой остатки пищи в желудке Typhloesus wellsi. Принадлежность же самого Typhloesus wellsi оставалась неизвестной. Жан-Бернар Карон говорит: «Typhloesus был кем-то вроде сироты на древе жизни».

Теперь Конуэй-Моррис и Карон изучили более десятка экземпляров Typhloesus, хранящихся в Королевском музее Онтарио, многие из которых ранее не исследовались. В центре нескольких образцов они обнаружили структуру длиной 4 мм, которая состоит из двух рядов примерно по 20 треугольных зубов, изогнутых назад. Она находится в передней кишке животного. По мнению ученых, эта структура представляет собой радулу — покрытый мелкими зубчиками орган, имеющийся у современных моллюсков. Исследователи полагают, что Typhloesus мог высовывать свою радулу за пределы тела, чтобы хватать ею добычу, как хамелеон хватает языком насекомых. Хотя радула Typhloesus выглядит довольно убедительно, Жан Карон признает, что проблема еще не решена полностью: «Мы знаем, что это что-то вроде моллюска, но это очень странно выглядящий моллюск».

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.