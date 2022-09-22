Замглавы МИД поддержал предложение Байдена по расширению Совбеза ООН

Предложение президента США Джо Байдена по расширению Совета Безопасности ООН похвально, среди стран мира есть кандидаты, достойные предоставления подобного статуса. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации, заявил, что Соединенные Штаты выступают за расширение числа и постоянных, и непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

При этом замминистра иностранных дел России назвал общую тональность речи Байдена «очередной претензией на доминирование в мире» и «попыткой построить всех в шеренгу».

«Мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях. Похвально, что наконец американский представитель заявил о том, о чем РФ говорит давно и в пользу чего она высказывается. Мы считаем, что есть кандидаты, которые вполне достойны стать постоянными членами, и об этом наш министр тоже говорил неоднократно», — заключил Рябков.