Запреты и важные дела для православных на Воздвижение Креста Господня 2022
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Запреты и важные дела для православных на Воздвижение Креста Господня 2022

Запреты и важные дела для православных на Воздвижение Креста Господня 2022

Ежегодно в конце сентября православные христиане России и мира празднуют Воздвижение Креста Господня. Это торжество связано с днем обретения креста, на котором был распят Иисус Христос. Народные приметы на Воздвижение подскажут, что можно и что нельзя делать верянам в это торжество.

Воздвижение Креста Господня: когда отмечают православные в 2022 году

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — это один из 12 важнейших в христианстве праздников, который отмечается 27 сентября. В 2022 году событие выпадает на вторник. В Крестовоздвижение верующие прославляют одну из самых важных святынь в христианстве — крест, на котором был распят Иисус.

Что можно и что нельзя делать в праздник Воздвижения


Что можно делать на Воздвижение

  • Отправиться в церковь. Накануне, в ночь с 26 на 27 сентября, в храмах проводится всенощное бдение, посетить которое стремятся все верующие.
  • Очистить дом. Крест, главный символ этого дня, на Руси наделялся особыми свойствами. Купленными в церкви свечами крестили углы в доме, читая «Отче наш». Кресты рисовали мелом на дверях и в углах. Самодельные кресты, связанные из двух прутьев, ставили в загоны к скотине. Люди верили: крест, установленный или нарисованный в этот день, защитит дом от невзгод и неприятностей.
  • Подарить крестик ребенку. По примете, купленный на Воздвижение золотой или серебряный крестик будет оберегать своего носителя, даже если тот забудет его дома.
  • Закончить сезон полевых работ. Воздвижение считалось последним вестником неумолимо приближающейся осени, поэтому к празднику крестьяне заканчивали уборку в огородах и укрывали растения, чтобы те не замерзли зимой.

Что категорически нельзя делать на Воздвижение

  • Есть скоромную пищу. В Воздвижение верующие соблюдают однодневный строгий пост, исключающий употребление любых продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц, сливочного масла.
  • Начинать новые дела. Согласно этой известной примете, все начинания этого дня обречены на провал, поэтому на них не стоит тратить время.
  • Давать взаймы. На Руси существовала примета: одолжишь кому-то деньги на Воздвижение — понесешь убытки. Поэтому все денежные вопросы решали в другие дни.
  • Ходить в лес. К лесу на Руси всегда относились с опаской: люди видели в нем угрозу, ведь среди деревьев могут таиться неприятности, которые в народном сознании со временем приобрели форму нечистой силы. В некоторые праздничные дни нечисть считалась особенно активной, поэтому гулять в такое время в лесу, да еще и в одиночку — не к добру. Воздвижение было одним из таких дней. Вдобавок существовало еще одно народное поверье: на Воздвижение лесные змеи готовятся к спячке и начинают уползать под землю. Кто змею за этим делом застанет, того она непременно укусит.
  • Ссориться, злиться и ругаться. Забудьте про выяснение отношений и посвятите день внутренней работе над собой и своими помыслами.
  • Шумно отмечать. Даже если вы не поститесь, не стоит чрезмерно радостно праздновать этот день, ведь он связан с великой трагедией — распятием Христа.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

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