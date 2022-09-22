Запреты и важные дела для православных на Воздвижение Креста Господня 2022

Ежегодно в конце сентября православные христиане России и мира празднуют Воздвижение Креста Господня. Это торжество связано с днем обретения креста, на котором был распят Иисус Христос. Народные приметы на Воздвижение подскажут, что можно и что нельзя делать верянам в это торжество.

Воздвижение Креста Господня: когда отмечают православные в 2022 году

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — это один из 12 важнейших в христианстве праздников, который отмечается 27 сентября. В 2022 году событие выпадает на вторник. В Крестовоздвижение верующие прославляют одну из самых важных святынь в христианстве — крест, на котором был распят Иисус.

Что можно и что нельзя делать в праздник Воздвижения





Что можно делать на Воздвижение

Отправиться в церковь. Накануне, в ночь с 26 на 27 сентября, в храмах проводится всенощное бдение, посетить которое стремятся все верующие.

Очистить дом. Крест, главный символ этого дня, на Руси наделялся особыми свойствами. Купленными в церкви свечами крестили углы в доме, читая «Отче наш». Кресты рисовали мелом на дверях и в углах. Самодельные кресты, связанные из двух прутьев, ставили в загоны к скотине. Люди верили: крест, установленный или нарисованный в этот день, защитит дом от невзгод и неприятностей.

Подарить крестик ребенку. По примете, купленный на Воздвижение золотой или серебряный крестик будет оберегать своего носителя, даже если тот забудет его дома.

Закончить сезон полевых работ. Воздвижение считалось последним вестником неумолимо приближающейся осени, поэтому к празднику крестьяне заканчивали уборку в огородах и укрывали растения, чтобы те не замерзли зимой.

Что категорически нельзя делать на Воздвижение