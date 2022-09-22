Жена Антона Макарского не понимает, как могла влюбиться в нищего бомжа
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Жена Антона Макарского не понимает, как могла влюбиться в нищего бомжа

Жена Антона Макарского не понимает, как могла влюбиться в нищего бомжа
Супруга актера Антона Макарского, Виктория поделилась пикантными деталями личной жизни. 49-летняя Виктория Макарская рассказала, как начинались ее отношения с мужем. Певица призналась, что не была до конца уверена в своем выборе. Антон и Виктория Макарские вместе более 20 лет. Артисты воспитывают двоих детей: 10-летнюю Марию и семилетнего Ивана. Певица обожает мужа и с уверенностью говорит о том, что он ее настоящая любовь, глава семьи, опора и защита. Однако в начале отношений с Антоном звезда мюзикла «Метро» не была настолько уверена в нем. Более того, Виктория в молодости совсем не хотела выходить замуж и рожать детей. «И вот в один момент ты идешь — и бац! Я шла и смотрю: волосы на солнце длинные... Антон красивый такой тогда был, когда мы познакомились. У него волосы каштановые по плечам... Плечи, ноги, спина... Я иду сзади, смотрю и спинным мозгом понимаю, что я не могу без этого всего. Но я подумала, что нужно забежать вперед и посмотреть лицо. Я посмотрела ему в глаза и совсем пропала», — вспомнила Макарская первую встречу с супругом. По словам Антона, он в то время был бомжом. Актеру сериала «Бедная Настя» негде было жить, иногда приходилось спать на лавочке. Виктория влюбилась в Макарского, но сомневалась в том, что ей следует связывать свою жизнь с необеспеченным мужчиной.
«Мне это зачем вообще? Зачем этот нищий актер из армии без копейки денег, с которым у нас еще абсолютно разные вкусы. Зачем я его полюбила? Господи, за что?» — думала тогда Виктория. Артистка рассказала, что продюсер Борис Краснов был единственным человеком, который сказал ей выходить замуж за Антона. Он назвал его «потрясающем парнем», хотя другие говорили, что из этого актера ничего не получится. Супругам доводилось переживать трудности в браке, но о расставании они никогда не думали. «Мы с ним так и не смогли развестись. Он говорил: «Я тебя убью», но о разводе не думали. Любовь — божий дар и жертва», — высказалась Виктория. Мама двоих детей также сообщила, что ее в первую очередь привлекло в Антоне. «Я, наверное, единственная женщина в мире, которая вышла замуж потому, что у мужчины красивые ноги. Я всегда говорю, что у Антона фантастически красивые ноги. Я мечтала, что у наших детей тоже будут красивые ноги. А мои ноги всегда были моей проблемой», — с иронией поделилась Виктория на YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
# Шоу-бизнес Макарский Антон
По материалам: z-aya

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