Жена Юрия Шатунова выбрала памятник для покойного мужа
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Жена Юрия Шатунова выбрала памятник для покойного мужа

Жена Юрия Шатунова выбрала памятник для покойного мужа
Стало известно, как будет выглядеть памятник певцу Юрию Шатунову. Вдова Юрия Шатунова определилась с макетом памятника, который будет установлен на могиле певца на Троекуровском кладбище. Светлана вместе с детьми артиста отсмотрела множество эскизов, и в итоге их выбор пал на скульптуру, изображающую экс-солиста «Ласкового мая» в полный рост, держащего микрофон в руках. «Вместе с детьми, Дэннисом и Эстеллой, мы единогласно выбрали эскиз… Остановились на варианте с микрофоном. И заметьте, как расположен микрофон — у самого сердца. Ведь Юра каждую песню пропускал через свое сердце…», — рассказала вдова музыканта. Светлана добавила, что изначально многие настаивали на том, чтобы на монументе обязательно присутствовали белые розы, как отсылка к самому известному хиту Шатунова, однако родные решили — пусть цветы будут живыми.
«Пусть у Юры на могиле всегда будут живые белые розы или ромашки, он их тоже любил. У него даже песня есть «Ромашки», которую он выпустил десять лет назад. Юра любил полевые цветы»,— объяснила жена певца. Вдова Шатунова стремилась к тому, чтобы памятник выглядел просто и скромно, ведь его предстоит разместить на кладбище, а не в парке. Изображение артиста отольют из бронзы, и оно будет высотой в 2 метра 16 сантиметров. Скульптуру установят на постамент из черного камня, где высекут полное имя исполнителя, годы его жизни и изобразят автограф, которым обычно подписывался экс-солист «Ласкового мая». Напомним, Шатунов ушел из жизни этим летом в возрасте 48 лет. У певца случился обширный инфаркт.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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