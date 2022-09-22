Журова заявила о желании США сделать Европу зависимой от них
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Журова заявила о желании США сделать Европу зависимой от них

Журова заявила о желании США сделать Европу зависимой от них

США действуют так, чтобы Европа оказалась от них в экономической зависимости. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова радио Sputnik.

По ее словам, отказ европейских стран от трубопроводного российского газа в пользу сжиженного американского потребует больших финансовых затрат, которые могут привести к финансовому кризису в Европе. «Мы соседи, и с нами в любом случае выгоднее сотрудничать, даже по логистике. Переход с российского трубопроводного газа на американский сжиженный газ не только потребует времени, это все очень непросто. Он потребует и дополнительных денег. Так что, возможно, они подталкивают Европу и к некому финансовому кризису — чтобы она и здесь попала в зависимость от Америки», — сказала депутат.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 сентября заявил, что Евросоюзу следует снять энергетические санкции с России до конца текущего года, потому что они больше вредят самим европейским странам. Он полагает, что в ноябре у европейцев появится шанс пересмотреть введенные ими ограничения на закупку российских энергоресурсов. В связи с этим Орбан призвал членов своей фракции «сделать все возможное для того, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года».

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По материалам: pnp.ru

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