Золотая пора «под ударом»: сильные магнитные бури начнутся 22 сентября 2022 года

Жители Земли регулярно встречаются с мощной силой природы — возмущением магнитосферы. В такие дни обстановка вокруг словно накаляется, многие жалуются на ряд неприятных симптомов. А метеопаты и вовсе не находят себе места. Все дело в сильном воздействии колебаний микрочастиц на наш организм и психику. Увы, золотая пора пройдет под знаком борьбы с чудовищными ударами магнитных бурь. Какие же даты будут самыми неблагоприятными?

Чудовищные удары магнитных бурь с 22 сентября

Уже с 22 сентября на Землю обрушится шквал магнитных ударов. Они последуют один за другим, потому говорить о некоем «окне» не приходится. Так, начнется вспышка с бури отметкой 4 балла, а последующие удары будут, по предварительным данным, ежедневными на уровне 3 баллов.





Такая картина будет наблюдаться вплоть до вечера 29 сентября 2022 года. И уже ночью на 30 число солнечный ветер станет еще сильнее. К концу суток удары могут достигнуть 5-6 баллов, что является опасной отметкой для особо чувствительных людей.

Прогноз магнитных бурь на начало октября

К сожалению, на этом сильные магнитные удары не закончатся. Октябрь стартует с испытания на выносливость. С 1 по 5 число возможны колебания в пределах 4-6 баллов. Особенно осторожными нужно быть гражданам с хроническими недугами 1 октября, когда огромное количество плазмы Солнца достигнет пределов магнитосферы нашей планеты. Лишь к 4 числу интенсивность магнитного шторма начнет понемногу ослабевать до 4 баллов.





Какие симптомы наблюдаются у метеозависимых во время магнитных бурь

Не все граждане ощущают воздействие слабых геомагнитных возмущений. Здоровые молодые люди и малые дети и вовсе не замечают, что в атмосфере что-то не так. Гораздо хуже тем, кто уязвим из-за обострившегося недуга или его хронической фазы, а также пожилым и беременным женщинам.

Во время грядущих ударов магнитных бурь можно проверить себя на метеочувствительность, ведь испытание предстоит сложное. Обратите внимание на такие симптомы:

резкое сдавливающее ощущение в голове;

мушки перед глазами, дезориентация в пространстве;

потеря аппетита, сна;

невозможность сконцентрироваться;

отсутствие сна или же сонливость, не прекращающаяся даже днем;

неприятные ощущения в теле, обострение недугов;

повышенная чувствительность;

раздражительность, нервозность.

Как снизить риск тяжелых последствий во время сильного геомагнитного шторма





Если у человека диагностированы патологии, ему необходимо обеспечить покой, иметь под рукой лекарства и чтобы рядом постоянно кто-то находился. То же самое касается граждан с психическими расстройствами — их нельзя оставлять без присмотра.

Отправляясь на улицу, положите в сумочку таблетки, выписанные доктором, а также бутылочку воды. Гулять на свежем воздухе нужно и полезно, однако если на это нет сил, то заставлять себя не следует.

Чтобы не провоцировать возникновение неприятных ощущений, следует отказаться от кофеина и прочих стимуляторов, по возможности отложить тяжелые виды работ и не отправляться в дорогу. В идеале при столь сильных бурях нежелательно садиться за руль даже водителям со стажем. Но на практике ясно, что это невозможно. Потому автомобилисты должны наладить режим сна, чтобы исключить сонливость во время вождения.

Всем без исключения нужно питаться здоровой, разнообразной едой и пить больше чистой воды.