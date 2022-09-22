Звук запуска Xbox можно будет отключить — функция уже доступна инсайдерам

Вадим Карасев





Microsoft выпустила очередное обновление для инсайдеров Xbox уровня Alpha, которое вводит давно ожидаемую опцию. Теперь игроки смогут отключить в настройках консоли звук ее включения. Чтобы это сделать, нужно перейти в «Настройки» > «Основные» > «Громкость и аудиовыход» > «Дополнительные параметры». Здесь есть возможность отключить соответствующую опцию, если вы инсайдеров уровня Alpha с версией ПО 2210.220919-2200 и выше.

Дополнительно к этой опции, в разделе «Мои игры и приложения» теперь у игроков есть множество фильтров, по которым можно найти нужные игры. Плюс единая кнопка, чтобы сбросить все фильтры.