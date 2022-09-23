15 девушек, сумевших доказать, что правильно подобранный макияж способен украсить лучше любого фотошопа
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15 девушек, сумевших доказать, что правильно подобранный макияж способен украсить лучше любого фотошопа

15 девушек, сумевших доказать, что правильно подобранный макияж способен украсить лучше любого фотошопа

Умение правильно пользоваться косметикой — удивительный навык, которым обладает далеко не каждая девушка. Ведь пары взмахов щеточки с тушью и пудрой достаточно, чтобы сделать законченный образ восхитительным или, напротив, ужасным. В этом деле главное знать меру и не поддаться соблазну погрузиться в эпатаж. Фотографии девушек, представленные ниже, наглядно покажут, как круто владеть мастерством мейкапа. Ведь в любой момент вы можете подобрать подходящий макияж, который будет идеально подходить вашему лицу. Благодаря этому вы сможете показать себя в наиболее выгодном свете на любом мероприятии или даже на обычной прогулке.

Восхитительное преображение

Больше яркости никому не помешает

До и после

Мягкий и ненавязчивый макияж

До преображения и после

Магия макияжа

Немного косметики и перед вами совсем другой человек

Образ Мэрилин Монро

Девушка проделала потрясающая работу над макияжем. Следует сказать, что в этом образе она похожа не только на легендарную актрису Мэрилин Монро, но и на популярную певицу Мадонну.

Мой макияж на выпускной

Я сделала всё возможное для красивого «естественного» вида.

Акцент на губы

Сила макияжа в стиле смоки айс — до и после

Вечерний макияж

Здесь вы можете посмотреть, как смелые девушки решились на радикальную смену причёсок по совету незнакомцев. К счастью, несмотря на риски, преображения получились восхитительными.

# Интересное
По материалам: twizz

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