15 фотографий удивительных природных явлений, которые не каждый день увидишь

У природы всегда найдётся в запасе то, чем она может удивить человека, а иногда даже испугать. Но все мы хорошо знаем, что у природы нет плохой погоды, а к её сюрпризам никогда невозможно подготовиться. Сегодня мы собрали для вас 15 поразительных природных явлений, от которых так и хочется открыть рот от удивления. Ведь все они страшно завораживающие!

Вулканическая молния

На фотографии молния ударяет в японский вулкан Сакурадзима, извергающий раскалённую лаву. Выглядит всё это и завораживающе, и пугающе одновременно.

Извергающееся облако

Кровавый снег в горах

Ещё у такого снега есть более приятное название — арбузный. Он был так назван из-за своего специфического цвета и запаха. Увидеть арбузный снег можно только весной или летом в горах. А вот ответ на вопрос, почему он окрашивается в красный цвет, все искали очень долго. Было несколько теорий: частички особой горный породы, на это место упал метеорит, а ещё влияние водорослей с наличием в них розового пигмента. В итоге верной оказалась последняя версия. Всё дело в водорослях, которые становятся активными с наступлением тепла.

Радужное облако

Биолюминесценция на Мальдивских островах

Биолюминесценция — естественное явление, связанное со способностью некоторых живых организмов излучать свет. В этом случае пляж Ваадху светится в темноте из-за фитопланктона. Он излучает свет во время взаимодействия с кислородом.

Дерево-кокон

Природное явление под названием «Радужный мост»

Грязевой вулкан Пугачёвский

Вулкан, напоминающий гигантский человеческий глаз, находится на острове Сахалин.

Дерево, в которое попала молния

Облачко похожее на булочку с корицей

Гало

Гало — оптическое явление, когда вокруг источника света образуется кольца, дуги или столбы.

Драконово дерево

Смолистый сок этого дерева напоминает своим цветом кровь.

Облако-рулон

Кошанинские озёра, Голия

diksi_lend

Особенностью озёр является то, что в дождливые дни уровень воды в них падает, а в солнечные – повышается.

А здесь можно посмотреть на случаи, когда мутации сделали своих обладателей ещё более уникальными, чем они были до этого.