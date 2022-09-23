16 безумных коллажей от цифровой фотохудожницы, которые заставят вас погрузиться в альтернативную реальность
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16 безумных коллажей от цифровой фотохудожницы, которые заставят вас погрузиться в альтернативную реальность

16 безумных коллажей от цифровой фотохудожницы, которые заставят вас погрузиться в альтернативную реальность

Моника Карвальо — цифровая художница и фотограф швейцарского происхождения. Главная фишка её работ — игра с сознанием и воображением. Взглянув на её снимки, сложно сразу понять, что на них изображено. Однако они настолько яркие и интересные, что оторваться от них, не рассмотрев их максимально внимательно, попросту невозможно. Страсть Моники — смотреть на привычные вещи с новой стороны. Девушка признаётся, что ей нравится находить сходство в несвязанных предметах и создавать работы, которые заставляют задуматься. Предлагаем вам немножко поупражнять свой мозг и изучить работы художницы, чтобы погрузиться в её фантастический мир и сполна насладиться его красотами.

Этот торт смотрит на вас

У вас тоже немножко пробежали мурашки?

Для созданий уникальных и сюрреалистичных работ Моника использует фотографии, сделанные в домашней обстановке и во время путешествий. Она мастерски играет с цветами и текстурами, благодаря чему её поклонники имеют возможность взглянуть на привычные вещи под новым углом. Конечно, процесс создания не обходится и без фотошопа. Куда же в наше время без него?

Массаж на миллион

Нет розы без шипов

Идеальное совпадение

Натуральный мейкап

Кусачий пунш

Рассматривать коллажи, сделанные Моникой, очень интересно, ведь на каждом из них можно постоянно обнаруживать какие-то незамеченные ранее детали. Её работы можно назвать настоящими фото-загадками, которые способны прекрасно заставить работать ваше воображение.

Погружение в лето

Звук моря

Волосы

Счастливый рожок

Текстуры, которые радуют глаз

Интерпретация цитаты Шекспира «глаза — окна в душу»

Моника Карвальо больше 10 лет увлекается сюрреализмом и оптическими иллюзиями. Девушка постоянно совершенствуется в своей технике и придумывает всё более оригинальные и сложные сюжеты для своих снимков.

Светящееся платье

Здесь вы можете посмотреть работы другого цифрового художника. Его оригинальные фотографии заставят вас вздрогнуть и слегка понервничать. В этом и есть их основная изюминка.

# Интересное
По материалам: twizz

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