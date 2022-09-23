17 любопытных случаев, когда люди вырастили нечто такое, что их удивило
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17 любопытных случаев, когда люди вырастили нечто такое, что их удивило

17 любопытных случаев, когда люди вырастили нечто такое, что их удивило

Что бы вы ни посеяли, рано или поздно наступает сезон сбора урожая. Это время, когда становится понятно, чего стоили усилия садоводов и огородников. Кто-то радуется тому, что выросло, кто-то испытывает жесточайшее разочарование, а кому-то достаётся удивление. Мы собрали для вас как раз такие удивительные урожайные случаи.

Помидор «Бычье сердце» выглядит так, будто он разочарован моим жизненным выбором

Урожай батата

Красивая двухцветная роза в моем саду

Морковная коса

Я вырастил 30-килограммовую тыкву

Картофель в форме сердца

Не думал, что зелёный лук бывает таким большим

Везём домой самые большие кабачки в этом году

20,4 кг веса и 94 см в диаметре.

Первая попытка выращивать кукурузу сорта «Glass Gem»

Бабушка вырастила огромный рододендрон

Мегаморковь

Собираюсь использовать свой мангольд как веер… или как маленькую лодку

Мангольд — это подвид свёклы.

Мой парень вырастил это и спросил, можем ли мы это есть

Мой первый урожай батата

Подсолнухи

Я стою рядом с подсолнухами, которые, по словам моего мужа, никогда не вырастут, потому что все, что я делала, это «бросала семена на землю и засыпала их землей». Мой рост — 162,6 см.

Мы ничего из этого не сажали и назвали это загадочными тыквами

Моя первая капуста

А вот подборка ситуаций, когда люди потерпели урожайное фиаско.

# Интересное
По материалам: twizz

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