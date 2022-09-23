17 любопытных случаев, когда люди вырастили нечто такое, что их удивило
Сегодня, 12:45
Что бы вы ни посеяли, рано или поздно наступает сезон сбора урожая. Это время, когда становится понятно, чего стоили усилия садоводов и огородников. Кто-то радуется тому, что выросло, кто-то испытывает жесточайшее разочарование, а кому-то достаётся удивление. Мы собрали для вас как раз такие удивительные урожайные случаи.
Помидор «Бычье сердце» выглядит так, будто он разочарован моим жизненным выбором
Урожай батата
Красивая двухцветная роза в моем саду
Морковная коса
Я вырастил 30-килограммовую тыкву
Картофель в форме сердца
Не думал, что зелёный лук бывает таким большим
Везём домой самые большие кабачки в этом году
20,4 кг веса и 94 см в диаметре.
Первая попытка выращивать кукурузу сорта «Glass Gem»
Бабушка вырастила огромный рододендрон
Мегаморковь
Собираюсь использовать свой мангольд как веер… или как маленькую лодку
Мангольд — это подвид свёклы.
Мой парень вырастил это и спросил, можем ли мы это есть
Мой первый урожай батата
Подсолнухи
Я стою рядом с подсолнухами, которые, по словам моего мужа, никогда не вырастут, потому что все, что я делала, это «бросала семена на землю и засыпала их землей». Мой рост — 162,6 см.
Мы ничего из этого не сажали и назвали это загадочными тыквами
Моя первая капуста
А вот подборка ситуаций, когда люди потерпели урожайное фиаско.
По материалам: twizz