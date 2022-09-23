18 моментов, которые происходят в жизни каждого врача

Этот обзор - всего лишь маленькая часть того, с чем вам приходиться сталкиваться в работе.

1. Вы частенько сами не можете прочесть то, что написали

2. В любой компании найдется человек, который попросит посоветовать подходящее лекарство

3. Вам почти никогда не удается попасть на встречи вовремя

4. Спонтанности не место в вашей жизни. Все должно быть спланировано заранее

5. Вам смешно, когда ваши друзья жалуются на загруженность на работе

6. Вы умеете скрывать свои истинные чувства лучше, чем любой игрок в покер

7. Вы автоматически оцениваете уровень чистоты того места, где находитесь

8. Всегда есть риск того, что вам придется выполнять свою работу в опасных для жизни условиях

9. Обычно во всех недочетах в медицинской сфере обвиняют врачей

10. У вас нет права водить машину плохо

11. Можно сказать, что вы зависите от представителей фармацевтических компаний

12. Каждое утро вы задаетесь вопросом: "Что нового сегодня в медицине?"

13. Оскорбления и претензии в ваш адрес - не редкость в вашей профессии

14. Если вы работаете в частной клинике, то к анализам, которые вы назначили, всегда относятся с недоверием

15. Если больной выздоровеет, то - с Божьей помощью, а если нет - то по вашей вине

16. Вам приходится мириться с распространенным мнением, что всю работу делают медсестры

17. Визит к родственникам может превратиться в очередной день приемов

18. И всем наплевать, что вы вышли с 18 часовой смены...