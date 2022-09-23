18 моментов, которые происходят в жизни каждого врача
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

18 моментов, которые происходят в жизни каждого врача

18 моментов, которые происходят в жизни каждого врача

Этот обзор - всего лишь маленькая часть того, с чем вам приходиться сталкиваться в работе.

1. Вы частенько сами не можете прочесть то, что написали

2. В любой компании найдется человек, который попросит посоветовать подходящее лекарство

3. Вам почти никогда не удается попасть на встречи вовремя

4. Спонтанности не место в вашей жизни. Все должно быть спланировано заранее

5. Вам смешно, когда ваши друзья жалуются на загруженность на работе

6. Вы умеете скрывать свои истинные чувства лучше, чем любой игрок в покер

7. Вы автоматически оцениваете уровень чистоты того места, где находитесь

8. Всегда есть риск того, что вам придется выполнять свою работу в опасных для жизни условиях

9. Обычно во всех недочетах в медицинской сфере обвиняют врачей

10. У вас нет права водить машину плохо

11. Можно сказать, что вы зависите от представителей фармацевтических компаний

12. Каждое утро вы задаетесь вопросом: "Что нового сегодня в медицине?"

13. Оскорбления и претензии в ваш адрес - не редкость в вашей профессии

14. Если вы работаете в частной клинике, то к анализам, которые вы назначили, всегда относятся с недоверием

15. Если больной выздоровеет, то - с Божьей помощью, а если нет - то по вашей вине

16. Вам приходится мириться с распространенным мнением, что всю работу делают медсестры

17. Визит к родственникам может превратиться в очередной день приемов

18. И всем наплевать, что вы вышли с 18 часовой смены...

# Интересное
По материалам: Юмор

Последние новости

Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить максимальный реализм
Представили аксессуары VelocityOne для Xbox, которые позволят ощутить
Подборка забавных твитов обо всем - 23.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 23.09.2022 (15 фото)
«Живот накладной!»: Ольгу Орлову обвинили в фальшивой беременности
«Живот накладной!»: Ольгу Орлову обвинили в фальшивой беременности
Татьяна Брухунова в шоке от травли из-за спецоперации
Татьяна Брухунова в шоке от травли из-за спецоперации
Ольга Орлова боится получить от мужа за фото с ним
Ольга Орлова боится получить от мужа за фото с ним
Дочь Александра Малинина нашла себе жениха
Дочь Александра Малинина нашла себе жениха
Екатерина Варнава осталась без работы после разрыва с Молочниковым
Екатерина Варнава осталась без работы после разрыва с Молочниковым
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.09.2022 (15 фото)
Неизвестные напали на журналиста «России 24»
Неизвестные напали на журналиста «России 24»
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Стало известно о призыве 59-летнего российского лейтенанта
Стало известно о призыве 59-летнего российского лейтенанта

Топ на сегодня

Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Девушка с выдающимся декольте
Девушка с выдающимся декольте
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Оценены затраты ЕС на борьбу с энергетическим кризисом
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина

Еще по теме

Алиана Устиненко утверждает, что ее доверие очень трудно завоевать
6 признаков того, что вы помните, кем были в прошлой жизни
Нумерология и кармический узел: какая опасность вам грозит по дате рождения
Как высчитать число жизненного пути и узнать свое предназначение