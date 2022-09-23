20 работ итальянского фотографа, которые наглядно показывают, как проходит детство в разных странах мира
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20 работ итальянского фотографа, которые наглядно показывают, как проходит детство в разных странах мира

20 работ итальянского фотографа, которые наглядно показывают, как проходит детство в разных странах мира

Итальянец Массимо Биетти — путешественник и фотограф в одном флаконе. Посещая различные страны мира, он делает удивительные портреты людей, которые демонстрируют особенности их культуры, быта и обычаев. Однако особого внимания заслуживает его серия детских снимков. Она отличается особой воздушностью и трогательностью. Через них Массимо Биетти смог передать, что в каждой стране живут дети, которые одинаково красивы и умилительны. Все они обожают игры, проказы и общение с друзьями. Возможно, через свои работы фотограф попытался донести, что именно в детях заключается единство людей, способное убрать любую вражду и недопонимание. Ведь, несмотря на то, что все малыши на планете такие разные, они всё-таки во многом друг на друга похожи.

Южный Судан


Удивительные работы Массимо Биетти неоднократно становились призёрами и победителями многих международных конкурсов. И это не удивительно, ведь его фотографии отличаются динамичностью, невероятной красотой, атмосферностью, красочностью и самое главное смыслом. Далеко не каждый фотограф способен уловить и передать хотя бы часть этого волшебства через фотокамеру.

Эфиопия


Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ


Камбоджа


Норвегия

Малайзия

Индия

Преимущественно Массимо Биетти любит фотографировать людей, которые проживают в отдалённых уголках земного жара. Часто героями его работ становятся жители Эфиопии, Малайзии, Мадагаскара, Папуа-Новой Гвинеи и других подобных стран.

Мьянма, юго-восточная Азия


Бангладеш

Мадагаскар

Лао — этническая группа в юго-восточной Азии

У Биетти получается поймать на камеру невероятно крутые моменты из повседневной жизни людей разных культур. Ради результата фотограф делает всё возможное, чтобы понять представителей этих народностей, погрузившись в их повседневность.

Вьетнам

Непал


Папуа – Новая Гвинея

Здесь вы можете взглянуть на другой интересный фотопроект. Для него известные фотографы согласились попозировать со своими самыми легендарными работами.

# Интересное
По материалам: twizz

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