Агата Муцениеце провоцирует новую жену Павла Прилучного
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Агата Муцениеце провоцирует новую жену Павла Прилучного

Агата Муцениеце провоцирует новую жену Павла Прилучного
Миро считает, что актриса и ведущая Агата Муцениеце никак не может забыть бывшего мужа. На днях артистка дала большое интервью Юлии Меньшовой, в котором она впервые озвучила своё мнение о свадьбе своего бывшего мужа Павла Прилучного. Весной актер женился на Зепюр Брутян, что стало сюрпризом как для публики, так и для его близких друзей. Муцениеце рассказала, что узнала о новом романе экс-супруга от детей, которых Прилучный почти сразу познакомил с Брутян. По словам актрисы, она спокойно отнеслась к тому, что у Павла началась новая глава в жизни. «Надеюсь, эта семья будет реально счастлива», — сказала она. При этом звезда сериала «Закрытая школа» осталась недовольна тем, что Прилучный не рассказал сыну и дочке о свадьбе и не позвал их на празднование, организованное в конце августа. Агата заметила, что Мия и Тимофей могли бы принять участие в церемонии. Она сама, кстати, тоже хотела бы появиться на торжестве, чтобы поймать букет невесты.
Блогер Лена Миро уверена, что актриса обсуждает свадьбу бывшего мужа для того, чтобы спровоцировать его новую жену на реакцию. Якобы Муцениеце, хотя и говорит, что желает молодоженам счастья, на самом деле мечтает разрушить этот брак. «Зиппи, не нервничай. Агата тебя сознательно провоцирует, рассчитывая на реакцию, на то, что ты начнешь ругаться с мужем из-за ее выходок», — поддерживает Миро новую жену Прилучного, цитирует Teleprogramma.pro. Напомним, что ранее психолог Марина Гладышева высказала экспертное мнение о нашумевшем видео со свадьбы Прилучного. Она рассказала, что жест актера, схватившего Брутян за шею, нельзя назвать агрессивным. Ей кажется, что семейная жизнь Павла будет складываться хорошо, если его новая жена будет покладистой и не будет пытаться доминировать в отношениях.
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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