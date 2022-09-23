Аксенов встретился с мобилизованными перед их отправкой в воинские части

Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился в Симферополе с мобилизованными и их семьями, чтобы пообщаться лично перед отправкой в воинские части Севастополя, где будет проходит переподготовка и боевое слаживание. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В понедельник, 26 сентября, Аксенов планирует посетить Севастополь и встретиться с личным составом, оценить условия, в которых находятся мобилизованные, а также их экипировку.

Глава республики пообещал держать на личном контроле материальное обеспечение бойцов и оказывать помощь семьям по всем без исключения направлениям.

«По любым вопросам можно обращаться ко мне лично через портал Правительства Республики Крым и социальные сети. Администрации муниципалитетов также будут на связи с семьями. Все необходимые контактные телефоны будут в открытом доступе», — написал Аксенов.

Политик поблагодарил крымчан за мужество, проявленное в сложное для страны время, а их семьи — за понимание и поддержку. «Хочу сказать всем, кто получил или получит повестку из военкомата: вы защищаете свой дом, свою семью, свое Отечество. Это самая важная и святая миссия, которая только есть на земле», — написал глава республики.

Ранее Аксенов сообщил, что по его поручению каждому мобилизованному крымчанину будет единоразово выплачено 200 тысяч рублей — это дополнительная финансовая помощь. Заявление на ее получение можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.