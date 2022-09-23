Астрономию исключили из перечня обязательных учебных предметов

Скорректированы требования к результатам освоения и структуре основной образовательной программы среднего общего образования. Соответствующий приказ Минпросвещения от 12.08.2022 вступает в силу 23 сентября.

Кроме «Астрономии» из перечня обязательных учебных предметов исключены «Экономика», «Право», «Естествознание», «Россия в мире» и «Экология».

Также в базовый уровень предмета «Математика» включен курс «Вероятность и статистика». А на уроках «Истории» школьники будут изучать и спецоперацию на Украине.

Общее количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося должно составлять не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю).