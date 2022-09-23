Авторы Hellblade 2 используют технологию ИИ для озвучивания персонажей игры

Вадим Карасев





Студия Ninja Theory, которая сейчас работает над Senua’s Saga: Hellblade II, как сообщается, использует технологию искусственного интеллекта для озвучивания персонажей игры. Говорится, что команда сотрудничает с разработчиками такого решения — Altered AI, которые имеют библиотеку из около 20 профессиональных актеров и порядка 100, как они называют, более «обычных» голосов, которые разработчики могут использовать для наполнения своих игр.

Работает технология команды Altered AI очень просто для разработчиков. Игровой студии достаточно отправить текст того, что они хотели бы услышать в игре от того или иного персонажа, а также нужно прислать характеристику голоса (экспрессивно, спокойно и так далее). После этого ИИ обработает запрос и отправит разработчикам голосовой отрывок. Кроме того, технология Altered AI позволяет «завести» в библиотеку студиям своих актеров, чтобы после у них была возможность менять тон, тип голоса и другие параметры.

Однако, на данный момент технология Altered AI чаще всего используется крупными студиями для прототипирования, о чем рассказал генеральный директор компании Иоаннис Агиомиргианнакис:

Люди в игровой индустрии используют нас для прототипирования. Когда у вас есть диалог, у вас есть понимание, как он должен звучать. Но когда вы передаете диалог актерам озвучки, он может вернуться и звучать не так динамично, как вы хотели. Таким образом, существует разрыв между тем, как автор представляет себе диалог, и тем, как диалог разыгрывается. Мы предоставляем промежуточный этап, на котором они могут прототипировать диалог перед передачей актеру озвучки — это будет контрольная точка, которая нужна перед озвучиванием в студии.

Сама команда Ninja Theory подтвердила, что использует данную технологию «на ранних стадиях разработки». Но, в конечном итоге, озвучивать игру будут живые актеры.

Команда Altered AI отмечает, что многие разработчики используют их технологию, но они не могут раскрывать детали. Из игр, где использовалась Altered AI, была названа The Ascent (от Neon Giant), а из партнеров — Ninja Theory.