Белую приставку Xbox Series X обнаружили в рекламе Logitech
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Белую приставку Xbox Series X обнаружили в рекламе Logitech

Белую приставку Xbox Series X обнаружили в рекламе Logitech


Компания Logitech представила новую рекламу своего продукта — гарнитуры Logitech Astro A30. Игроки обратили внимание на интересную деталь — в этой рекламе есть Xbox Series X в белом цвете. Выше на скриншоте, или ниже на видео, можно видеть эту приставку.


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Официально Xbox Series X в белом цвете не выпускалась — консоль массово производится в черном варианте, плюс были некоторые лимитные версии, оформленные в стиле различных игр.

Недавно Microsoft выпустила в белом цвете игровой геймпад Xbox Elite Series 2, который получил название Xbox Elite Series 2 Core.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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