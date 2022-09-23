Белую приставку Xbox Series X обнаружили в рекламе Logitech

Вадим Карасев





Компания Logitech представила новую рекламу своего продукта — гарнитуры Logitech Astro A30. Игроки обратили внимание на интересную деталь — в этой рекламе есть Xbox Series X в белом цвете. Выше на скриншоте, или ниже на видео, можно видеть эту приставку.

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Официально Xbox Series X в белом цвете не выпускалась — консоль массово производится в черном варианте, плюс были некоторые лимитные версии, оформленные в стиле различных игр.

Недавно Microsoft выпустила в белом цвете игровой геймпад Xbox Elite Series 2, который получил название Xbox Elite Series 2 Core.