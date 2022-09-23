Бигрина и Ромашов собираются сбежать за границу

Вадим Карасев

Анастасии Бигриной и Евгению Ромашову повезло не так сильно, как Андрею Черкасову, который пару дней назад отправился в отпуск, который, по его словам, был запланирован очень давно. При этом он утверждает, что всё это никак не связано с началом частичной мобилизации и улетел он ещё до того, как об этом было объявлено.Впрочем, бывших и нынешних участников телестройки мало кто осуждает, хотя раньше они были горды тем, что служили в российской армии. Черкасов, как и Ромашов, служил в воздушно-десантных войсках и Андрей с гордостью носил звание «офицер». Но теперь ситуация кардинально изменилась.Однако есть и более хорошие новости. Парочка в лице Ромашова и Бигриной больше не будут в московском метро снимать, как они обжимаются прямо на глазах у прохожих. Более того, Настя решила надеть на своего избранника розовый женский парик и отправить его на разведку в аэропорт Москвы, чтобы тот мог выяснить текущую ситуацию. Довольно неплохой хайп, однако, что будет дальше?