Бурная жизнь эпизодников «Бригады»: Махмудов отобрал сына, Аронова связалась с женатым, Белый сбежал

Криминальная драма Алексея Сидорова сделала Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова суперзвездами. Но как сложилась судьба артистов, получивших второстепенные роли в «Бригаде»?

«Российская гангстерская сага» стала счастливым билетом для одних актеров и удачным продолжением карьеры для других. Так, Сергея Безрукова уже знали по работам в «Табакерке» и роли Бриллинга в «Азазеле», Екатерина Гусева блистала в «Норд-Осте», а Андрея Панина уважали за образы из проектов «Мама, не горюй», «Каменская» и «День рождения Буржуя». Для Владимира Вдовиченкова и Дмитрия Дюжева «Бригада» оказалась путевкой в мир кино, а вот Павел Майков к обрушившейся славе относился скептически, не скрывая, что за годы клеймо «Пчелы» ему изрядно надоело.

Помимо четверки харизматичных бандитов, противоречивой главной героини и яркого антагониста, в сериале было немало персонажей, без которых картина оказалась бы не столь впечатляющей. 23 сентября сериалу исполняется 20 лет, и в честь юбилея мы рассказываем о судьбах артистов второго плана.

Александр Высоковский — Макс

Отслужив в ВМФ, Александр решил пойти в актеры и окончил «Щепку». В кино он дебютировал еще в 1988-м в картине «Белые вороны», ну а на заре 90-х появился в фильмах Непредвиденные визиты» и «В тумане». Однако именно роль Макса Карельского, бывшего спецназовца, ставшего телохранителем Саши Белого, принесла Высоковскому широкую славу.

Вот только у зрителей сложилось впечатление, что после «Бригады» актер исчез с радаров. Возможно, это связано с тем, что в нулевые артист отвлекся на получение новой профессии — летчика гражданской авиации. Позднее Александр получил главную роль в триллере «Путевой обходчик», который, впрочем, не обрел должной известности.

В 2010-м Высоковский дебютировал как режиссер, представив картину «Без права на ошибку», где еще и сыграл главного героя. В дальнейшем Александр продолжал как играть в кино, так и писать сценарии и снимать собственные фильмы. Так, зрителям запомнились ленты постановщика «Мне с Вами по пути», «Вспоминая тебя» и «Венец творения».

Что касается личной жизни, то о ней распространяться режиссер не слишком любит. Известно, что Александр дважды был женат и растил двоих сыновей. Младшего наследника артист назвал Максимом — не из-за персонажа «Бригады», а в честь дедушки, пропавшего без вести в период Великой Отечественной войны.

Наталья Панова — Лена Елисеева

Бывшая девушка не дождалась Сашу Белого из армии, и это стало ключевым моментом, толкнувшим героя на путь криминала. Сыгравшая Лену Наталья Панова получила массу предложений от режиссеров после премьеры «Бригады».

Актриса засветилась в «Маргоше», «Курсантах», «Счастливы вместе», «Знахаре» и других проектах, но складывается ощущение, что ее связь с сериалом Алексея Сидорова по-прежнему крепка. Так, в 2014-м артистка присоединилась к труппе Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова, ну а в 2019-м вернулась к криминальным драмам фильмом «И это все Роберт».

44-летняя актриса молодо выглядит и охотно делится информацией о съемках и работе на подмостках, а вот о личном предпочитает молчать. «Выигрывает тот, кто открывается, правда, степень внутреннего обнажения иногда зашкаливает», — рассуждала она о соцсетях.

Александра Флоринская — Аня

Образ коварной любовницы Саши Белого не стал для актрисы главным в карьере. В дальнейшем Александра снималась в «Каменской», «Знахаре», «Кратком курсе счастливой жизни». Поклонники часто сравнивали звезду с ее героиней из сериала «Ивановы-Ивановы», столкнувшейся с серьезными семейными проблемами.

В какой-то момент у Флоринской и правда не все складывалось гладко: юношеский брак с Сергеем Горобченко распался спустя шесть лет, несмотря на рождение сына Глеба. Впрочем, бывшие супруги остались друзьями и быстро нашли новую любовь.

Так, Александра забеременела от продюсера Николая Билыка на съемках «Капитанских детей», причем по сценарию ее героиня тоже ждала ребенка. Влюбленные поженились, у них родились сын Коля и дочка Агата. В считанные месяцы актриса вернула удивительную стройность, чем восхитила поклонников.

Фархад Махмудов — Фара

Роль армейского товарища Саши Белого писалась Алексеем Сидоровым специально под Фархада Махмудова, однажды выручившего его: узбекский актер снялся в короткометражке режиссера бесплатно. «Бригада» принесла артисту успех, а ведь 10 лет до этого он отчаянно искал работу.

Когда актер уже снимался в «Бедной Насте», гражданская супруга Дина подарила ему сына Искандера. Влюбленные расставались несколько раз, и в один из сложных периодов Фархад пристрастился к выпивке. Проблему с алкоголем решить удалось, а вот с избранницей он окончательно разбежался. Наследник остался с папой: по словам Махмудова, так было лучше для всех.

Артист продолжал сниматься в кино: «Своя правда», «Пепел», «Чужая стая», «Синдром жизни». С 2021-го актер также преподавал во ВГИКе, ну а в этом году судьба вновь свела его с Сергеем Безруковым: звезда набрал в вузе собственный курс.

Мария Аронова — тетя Саши Белого

Актриса снималась с середины 90-х, преимущественно появляясь в комедийных проектах. Хозяйка кафе в «Клубничке», продавщица Эвелина в «Солдатах», Людмила Смирнова в «Восьмидесятых», Мария Бочкарева в картине «Батальонъ» — это лишь малая часть фильмографии Ароновой.

Первой любовью актрисы был узбек Улугбек, за которого она мечтала выйти замуж в 14. На родине избранника для молодых строили дом, однако в 16 Мария передумала связывать судьбу с парнем. Гораздо серьезнее вышло с Владиславом Гандрабурой: в гражданском браке на свет появился сын Влад. Увы, Гандрабура выпивал, а когда поднял на жену руку, та забрала ребенка и ушла.

Аронова признавалась, что увела из семьи Валерия Афанасьева, поэтому чувствовала вину перед его бывшей женой Анной. После расставания с Валерием Мария встретила музыканта Евгения Фомина, которому подарила дочку Серафиму. С мужчиной 50-летняя Аронова счастлива до сих пор. «Женька учил меня жизни. Он же Весы по знаку зодиака, все постоянно взвешивает. А еще он никогда не капризничает и живет по правилу моего дедушки: женщины имеют право на капризы, а мужчина не имеет права говорить, мужчина делает», — отмечала актриса на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

Валентина Теличкина — мама Саши Белого

Актриса дебютировала в кино на втором курсе ВГИКа, сыграв в «Таежном десанте». В 20 Валентина получила роль в «Журналисте», которую считала главной в жизни, ведь именно тогда ей открылась дорога в мир кино. Потом были «Начало» и «Не может быть!», образ экономки в картине «Васса» и продавщицы в ленте «Пять вечеров».

В 90-е работы стало меньше, да и приличных сценариев для звезды не находилось, поэтому она впала в депрессию. Психолог посоветовал переключиться на что-то еще, и Теличкина увлеклась рисованием. Окончательно же от тоски ее излечила роль в «Незабудках» Льва Кулиджанова.

Сниматься в сериалах артистка отказывалась долго, однако сценарий «Бригады» ее впечатлил. После роли в криминальной саге Теличкина сыграла мать Есенина в одноименном телефильме, появилась в ситкоме «Большие девочки», драме «Большой» и многих других проектах.

В молодости актриса нередко снималась с Геннадием Корольковым, так что на площадке закрутился бурный роман. Вот только коллега был женат и супругу бросать не собирался. Счастье Теличкина обрела в браке с архитектором Владимиром Гудковым, которому подарила сына Ваню, когда ей было уже 35: раньше востребованная артистка попросту не находила времени на материнство.

Алексей Кравченко — Игорь Введенский

Еще в 13 Кравченко сыграл великую роль в кино: в картине Элема Климова «Иди и смотри». После такого дебюта карьера могла сложиться по-разному. В случае Алексея, продолжению съемок предшествовали работа фрезеровщиком и служба на флоте. Только демобилизовавшись, парень осознал, что действительно хочет быть артистом, и поступил в «Щуку».

Он засветился в роли подполковника ФСБ в «Бригаде», сыграл Дока в «Спецназе», Быстрова в «9 роте» — по мнению режиссеров, мужчины в форме получались у актера идеально. Также артист перевоплощался во вратаря Алексея Хомича в фильме про Льва Яшина и в Игната Кречета в «Янычаре».

После службы на флоте Алексей женился на девушке по имени Алиса. У супругов появились на свет два сына, однако еще до рождения младшего в отношениях образовалась трещина. Ситуация усугубилась, когда Кравченко влюбился в партнершу по спектаклю «Темная история» Надежду Борисову: ради нее артист решился уйти из семьи. К счастью, личная жизнь наладилась и у бывшей избранницы.

«Да, я ушел. И что, Алиса сложила руки? Не думаю! Я тоже не подарок! Хорошо, что жизнь Алисы выстраивается так, как хочет она. Она сумела принять произошедшее между нами, но простить, думаю, не смогла. Чего только мне не писали! Но что поделать — у меня такая судьба», — отметил Алексей Евгеньевич в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Анатолий Белый — подручный Введенского

Анатолий родился в Брацлаве, отучился в Куйбышевском авиационном институте, а когда благодаря игре в народном молодежном театре осознал, что ошибся с выбором профессии, то уехал в Москву, где поступил в «Щепку».

Артист играл в фильмах «Параграф 78», «Метро», «Мотылек». Нередко ему доставались образы военных и юристов. Вплоть до минувшего лета актер служил в МХТ имени Чехова: Белый перебрался в Израиль, где живут его родители, и продолжил театральную карьеру там.

Анатолий также известен как третий муж Марины Голуб. Вместе супруги прожили 11 лет, и разрыв с избранником актриса перенесла очень тяжело. Вероятно, причинами расставания выступили разница в возрасте в 15 лет и тот факт, что у пары так и не появились дети: почти сразу после развода Белый женился на дизайнере Инессе Москвичевой, и в этом союзе у него родились сын Максим и дочка Виктория.

Несмотря на разрыв, Белый продолжал тепло относиться к Марине Голуб и быть ей благодарным за свое становление и проведенное вместе время. Поэтому гибель актрисы в ДТП в 2012-м стала для мужчины трагедией. Лишь семья помогла ему справиться с горем. «Это для меня вечная рана. Это моя жизнь и такая экзистенциальная растерянность. Время расставило все вот так. Я, находясь в такой ситуации, когда за тебя судьба решает, как будет, стоял растерянный и только спрашивал «почему», но не находил ответа», — признавался Анатолий.

Александра Назарова — бабушка Оли

Артистка играла в кино с 21 года, однако широкую известность обрела лишь в 64, сыграв бабушку «Моей прекрасной няни». Потом были героини сериалов «Громовы», «Краткий курс счастливой жизни» и «Волк», работа в дубляже и театре имени Ермоловой.

Кинооператора Юрия Приходько актриса бросила, влюбившись во врача-реаниматолога Юрия Михайлова. Несмотря на рождение сына Мити, сохранить второй брак не удалось: Михайлов предпочитал шумные кутежи воспитанию ребенка, а еще изменял жене. После развода артистка близко общалась с первым мужем и, вероятно, могла бы с ним сойтись, если бы не страшная болезнь — Приходько скончался в 37 от опухоли мозга.

Наследник звезды рос проблемным: гонял на мотоцикле, связывался с дурными компаниями. В 2011-м Дмитрий умер при невыясненных обстоятельствах — на теле нашли лишь след от одного укола. За два года до трагедии у Мити появилась дочка, и когда не стало ее папы, а мама лишилась родительских прав, малышку забрала к себе бабушка.

Назарова безумно переживала, что внучка останется одна после ее смерти. Самые страшные опасения сбылись в 2019-м: на фоне болезни легких у актрисы наступила полиорганная недостаточность, и она скончалась. По завещанию квартира артистки в Москве перешла 10-летней Саше, ну а ее опекунами стали сестра второго мужа звезды, Александра Михайлова, с племянницей Надеждой.

Ян Цапник — предприниматель Артур Лапшин

Сперва Цапник получил профессию повара, а уже потом пошел в театральный вуз. В кино артисту доставались разноплановые роли: от майора в «Шефе» до маньяка-таксиста в «Методе». Номинации на «Золотого орла» актер получил за второстепенных героев из «Горько!» и «Призрака».

В личной жизни артиста все стабильно: более 20 лет он женат на востоковеде Галине, подарившей ему дочку Лизу. Из-за съемок супруги видятся редко, однако избранница с пониманием относится к занятости мужа. Единственной темой для ссор были алкогольные пристрастия Цапника, но это осталось в прошлом: ради семьи Ян отказался от выпивки навсегда.

Виталий Альшанский — репортер

Небольшая роль в «Бригаде» стала для актера одной из первых. Позднее ему достался эпизод в «Бумере», главный персонаж в «Игре мимо нот» и множество второстепенных героев, последним из которых оказался Лапин из картины «Золотая кровь. Черный Орлов».

Состоящая из 119 проектов фильмография прервалась неожиданно: в феврале 2021-го 52-летний актер скончался от инфаркта. Его обнаружила крестная, обеспокоенная тем, что родственник не отвечает на звонки. Ходили слухи, что у артиста имелись проблемы с давлением, приписывали ему и алкогольную зависимость, однако композитор Дмитрий Дунаев был уверен: все дело в боязни старости.

«Он был одиноким человеком, у него никого не было. И никто руки помощи ему никогда не протягивал. Он сам крутился. Я знаю, что в последнее время он взял кредит. Думаю, он был у него не выплачен. И еще у него была одна тайна такая. Он вводил в позвоночник стволовые клетки. Он мне это по секрету сказал. Хотел быть вечно молодым. Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток», — рассказывал Дунаев в беседе с «Пятым каналом».