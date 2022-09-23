Члены ЦИК РФ примут участие в наблюдении за референдумами в ЛДНР, Запорожье и Херсоне

Вадим Карасев

Четыре члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации примут участие в наблюдении за референдумами по вопросу территориальной принадлежности Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.

Об этом сообщает telegram-канал ЦИК РФ.

Наблюдателями также станут более 100 представителей избиркомов субъектов Российской Федерации. Они будут следить за ходом голосования по приглашению избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.