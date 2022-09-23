Что необходимо делать в опасные дни в октябре 2022 года, чтобы избежать беды

В октябре 2022 года выделяют 6 опасных дней, когда необходимо проявлять особую осторожность. Следуя определенным советам, удастся легче пережить это время и избежать беды.

Опасные дни в октябре 2022 года

Соединение Венеры с Солнцем 22 октября





День является первым среди всех опасных, когда произойдет соединение Венеры и Солнца. Это событие может привести к резким изменениям в поведении и настроении. Чтобы не становиться провокатором конфликтов и ссор, в данный день лучше не принимать поспешных решений. В это время самая незначительная ссора может превратиться в войну. Нужно проявлять милосердие и быть добрее, не стоит никому пытаться доказывать свою правоту, это будет ни к чему.

Переход Венеры в знак Скорпиона 23 октября

В связи с переходом планеты в знак Скорпиона Венера будет утрачивать свою силу и лишать удачи. Этот день многим покажется очень странным. Люди будут больше сомневаться и переживать. У некоторых может возникнуть тяга к лени и желание сбросить с себя всю ответственность. Но так не стоит делать, потому что это может повлечь за собой много неприятностей и проблем.

Солнечное затмение 25 октября





Это неполное затмение, во время которого могут случиться необратимые события в личной жизни. С этим ничего не удастся поделать, только смириться. В данный день нельзя никому говорить о планах и желаниях. Многие ощутят на себе последствия данного дня, некоторые могут вовсе пойти по неправильному пути. К тому же 25 октября не стоит доверять шестому чувству.

Возвращение Юпитера в знак Рыбы 28 октября

День не совсем благоприятный для начала новых дел. У многих пропадет желание что-либо делать, поэтому начатое дело так и останется незавершенным. Но несмотря на это не нужно бояться препятствий на своем пути, нужно решить все проблемы как можно быстрее, не откладывая их на потом. Это и станет самым главным секретом для сохранения счастья.

Переход Меркурия в знак Скорпиона 29 октября





Это явление не сулит ничего хорошего. В этот день необходимо опасаться любых поездок на дальние расстояния. Нежелательны и необдуманные поездки на личном авто. 29 октября лучше быть дома и никуда не выходить. Не рекомендуется к тому же тратить много денег на необдуманные покупки. Разрешены лишь умеренные траты, но ими тоже не стоит злоупотреблять.

Ретро-фаза Марса 30 октября





Это событие является не совсем благоприятным, особенно для тех людей, которые хотят достичь успеха. В данный день не следует спешить. Не стоит 30 числа делать необдуманных выводов, рисковать, тратить впустую время и свои деньги. Многие в этот день потеряют мотивацию. Люди начнут ощущать агрессию и не будут соглашаться на компромиссы. Чтобы не испортить репутацию ни на работе, ни в дружбе, стоит быть добрее.

Из-за всех происходящих событий в этом месяце многие люди потеряют способность правильно поступать. В это время будут преобладать плохие стороны характера, затмевая хорошие. Какие бы ситуации не возникали и каким бы не казался этот мир, не стоит позволять нарушать свою жизнь и портить настроение.