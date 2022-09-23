Что необходимо делать в опасные дни в октябре 2022 года, чтобы избежать беды
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Что необходимо делать в опасные дни в октябре 2022 года, чтобы избежать беды

Что необходимо делать в опасные дни в октябре 2022 года, чтобы избежать беды

Что необходимо делать в опасные дни в октябре 2022 года, чтобы избежать беды

В октябре 2022 года выделяют 6 опасных дней, когда необходимо проявлять особую осторожность. Следуя определенным советам, удастся легче пережить это время и избежать беды.

Опасные дни в октябре 2022 года

Соединение Венеры с Солнцем 22 октября


День является первым среди всех опасных, когда произойдет соединение Венеры и Солнца. Это событие может привести к резким изменениям в поведении и настроении. Чтобы не становиться провокатором конфликтов и ссор, в данный день лучше не принимать поспешных решений. В это время самая незначительная ссора может превратиться в войну. Нужно проявлять милосердие и быть добрее, не стоит никому пытаться доказывать свою правоту, это будет ни к чему.

Переход Венеры в знак Скорпиона 23 октября

В связи с переходом планеты в знак Скорпиона Венера будет утрачивать свою силу и лишать удачи. Этот день многим покажется очень странным. Люди будут больше сомневаться и переживать. У некоторых может возникнуть тяга к лени и желание сбросить с себя всю ответственность. Но так не стоит делать, потому что это может повлечь за собой много неприятностей и проблем.

Солнечное затмение 25 октября


Это неполное затмение, во время которого могут случиться необратимые события в личной жизни. С этим ничего не удастся поделать, только смириться. В данный день нельзя никому говорить о планах и желаниях. Многие ощутят на себе последствия данного дня, некоторые могут вовсе пойти по неправильному пути. К тому же 25 октября не стоит доверять шестому чувству.

Возвращение Юпитера в знак Рыбы 28 октября

День не совсем благоприятный для начала новых дел. У многих пропадет желание что-либо делать, поэтому начатое дело так и останется незавершенным. Но несмотря на это не нужно бояться препятствий на своем пути, нужно решить все проблемы как можно быстрее, не откладывая их на потом. Это и станет самым главным секретом для сохранения счастья.

Переход Меркурия в знак Скорпиона 29 октября


Это явление не сулит ничего хорошего. В этот день необходимо опасаться любых поездок на дальние расстояния. Нежелательны и необдуманные поездки на личном авто. 29 октября лучше быть дома и никуда не выходить. Не рекомендуется к тому же тратить много денег на необдуманные покупки. Разрешены лишь умеренные траты, но ими тоже не стоит злоупотреблять.

Ретро-фаза Марса 30 октября


Это событие является не совсем благоприятным, особенно для тех людей, которые хотят достичь успеха. В данный день не следует спешить. Не стоит 30 числа делать необдуманных выводов, рисковать, тратить впустую время и свои деньги. Многие в этот день потеряют мотивацию. Люди начнут ощущать агрессию и не будут соглашаться на компромиссы. Чтобы не испортить репутацию ни на работе, ни в дружбе, стоит быть добрее.

Из-за всех происходящих событий в этом месяце многие люди потеряют способность правильно поступать. В это время будут преобладать плохие стороны характера, затмевая хорошие. Какие бы ситуации не возникали и каким бы не казался этот мир, не стоит позволять нарушать свою жизнь и портить настроение.

# Общество Обо всём
По материалам: rsute

Последние новости

Появились превью и много геймплея Evil West — нового экшена про вампиров на Диком Западе
Появились превью и много геймплея Evil West — нового экшена про
В США призвали не принимать Украину в НАТО
В США призвали не принимать Украину в НАТО
Германия оценила экономические потери из-за высоких цен на энергоносители
Германия оценила экономические потери из-за высоких цен на
Что необходимо делать в опасные дни в октябре 2022 года, чтобы избежать беды
Что необходимо делать в опасные дни в октябре 2022 года, чтобы
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина нашла свое счастье
Собирается замуж за фермера, живет в горах: отвергнутая дочь Малинина
По мнению фанатов, посещение Дом-2 для Черно важнее семьи
По мнению фанатов, посещение Дом-2 для Черно важнее семьи
Раскрыты планы ЕС установить потолок цен на российскую нефть из-за мобилизации
Раскрыты планы ЕС установить потолок цен на российскую нефть из-за
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню
Стоит ли покупать тестораскаточную машину на домашнюю кухню
Очень забавные ящерки (16 фото)
Очень забавные ящерки (16 фото)
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР для устройства в приемные семьи
Детский омбудсмен привезла в Нижегородскую область детей-сирот из ДНР
Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на неделе Tokyo Game Show
Xbox Series S продалась в 15 раз лучше Xbox Series X в Японии на
Масляков вернулся в КВН в новой роли
Масляков вернулся в КВН в новой роли

Топ на сегодня

15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
15 участниц реалити «Новые пацанки». Разбираемся, кто есть кто
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в ЗАГС
Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном больше не хочет идти в
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его новой жены
Миро призвала Муцениеце отстать от счастливого Павла Прилучного и его
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась сержантом спецназа
Похитившего сумочку горе-воришку отлупила ее владелица. Она оказалась
Два противодиабетических лекарства превзошли конкурентов в масштабном клиническом испытании
Два противодиабетических лекарства превзошли конкурентов в масштабном

Еще по теме

6 самых опасных дней в октябре 2022 года
5 самых опасных дней в январе 2022 года
Опасные дни в июле 2022 года: когда стоит вести себя предельно осторожно
Переход Венеры в Знак Близнецов 23 июня 2022 года: что принесет нам это событие