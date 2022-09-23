Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»
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Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»

Чурикова не оценила шутку Галкина* о возрасте Тоневой: «Часики тикают? На свои посмотрите!»

Два года назад солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева была гостьей шоу «Сегодня вечером» на Первом канале — тогда его вел Максим Галкин. Юморист пошутил по поводу возраста певицы, которая гораздо старше своих коллег по музыкальному коллективу. Телеведущая Яна Чурикова вспомнила этот эпизод.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Чурикова призналась, что ей не понравился момент «остроумия» Максима Галкина. Телеведущая считает, что люди не вправе шутить о возрасте человека, которого не знают близко и хорошо. «Ира со мной почти одних лет. Часики тикают? На свои посмотрите!» — отметила 43-летняя Яна в интервью Любови Терлецкой на YouTube.

Телеведущая также вспомнила, что те съемки передачи «Сегодня вечером» очень вымотали ее и возмутили.

«Мы ходили в гости к Максиму на его шоу. Меня слегка удивило то, как все происходило. Я за кулисами скандалила с организаторами, потому что можно было подойти по-другому с точки зрения редактуры. Выражала недовольство, мол, почему я здесь сижу полдня, когда можно сделать все по-человечески. Тогда я была менее терпимой к людям», — призналась Чурикова.

теперь Галкин не имеет к передаче «Сегодня вечером» никакого отношения. Место шоумена, который уехал после начала СВО за границу и оттуда хейтит Россию, занял звезда балета Николай Цискаридзе. Не все довольны переменами на проекте.

«Похоже, у Первого канала дело швах. Балерун Цискаридзе рассказывает только о себе, маме, няне самозабвенно. Интересоваться другими людьми у него не получается. Ему не интересны чужие рассказы. Николя гостей пережидал, потом репликами невпопад напоминал, что он главный. Какое-то не «Сегодня вечером», а «Я и зеркало», — комментировал ситуацию актер Стас Садальский.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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